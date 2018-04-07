Быстро и оригинально: красим пасхальные яйца

Покраска яиц – одно из любимых развлечений не только для детей. Давайте добавим в вашу копилку еще несколько интересных способов.
Чтобы яйца не лопнули, не нужно их бросать в кипящую воду. Положите их в холодную воду и поставьте на огонь. Чтобы сварить яйца вкрутую, варить их нужно на медленном огне в течение 8 минут. Считать минуты нужно с того момента, как вода закипит.
Когда яйца сварились, не ждите, пока они остынут, сразу приступайте к окрашиванию.
- Для первого способа желательно использовать яйца в белой скорлупе, обычный рис и пищевой краситель любых цветов. Яйца должны быть горячими.
- Для второго способа нужны горячие вареные яйца, изолента, ножницы, резиновые перчатки и пищевые красители.
Пока яйцо после первого цвета сушится на салфетки, нарежьте изоленту на кусочки в произвольной форме. Наклейте кусочки на поверхность яйца, выкладывая мозаику. Погрузите яйцо в другую краску и подождите, пока краска ляжет на поверхность яйца ровным слоем.
- Для третьего способа берем сырые яйца, которые нужно смочить в воде, затем обвалять в луковой шелухе. Яйцо в луковой шелухе нужно обмотать в марлю и крепко перевязать. Отправить вариться. После того, как яйца сварились, не освобождая их от шелухи, погрузите в любимые цвета. Подержите яйца в краске 10 минут. На скорлупе будет мраморный рисунок.