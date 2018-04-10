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Уроки абхазского языка

Григорьев: экзамены по абхазскому языку не связаны с квотами в российские вузы

© Sputnik Лев Рыжков
В Абхазии
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Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба объявил о том, что выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам в марте 2018 года.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев посоветовал не смешивать вопрос развития абхазского языка и отбор абитуриентов в российские вузы по квотам, предоставленным правительством Российской Федерации, об этом он сказал в интервью радио Sputnik Абхазия.

"В России с пониманием относятся к тому, какое значение придают в Абхазии вопросу изучения государственного языка. Лучшим проявлением этого стал договор "О союзничестве и стратегическом партнерстве", в 21 статье которого Россия обязалась оказывать содействие в реализации программы абхазского языка. Вместе с тем я бы не стал смешивать эти два процесса – развитие и укрепление абхазского языка и отбор абитуриентов в российские вузы по квотам, предоставленным правительством Российской Федерации", — сказал Григорьев.

Студентка переписывает конспект
© Fotolia/ Zhu Difeng
Минобразования Абхазии: без экзамена по абхазскому не будет квоты в вузы России

Григорьев добавил, что в нормативных документах о порядке отбора на обучение в пределах, установленных правительством России квот и утвержденных приказом Минобразования России, не предусмотрена возможность для министерств образования или других властей иностранного государства устанавливать свои правила распределения квот.

"Специфика конкретного государства может учитываться через обсуждение в рамках совместной рабочей группы по отбору абитуриентов. В Абхазии такая рабочая группа создана и работает успешно, однако я не слышал, что в ее формате обсуждался вопрос об обязательном экзамене по абхазскому языку для поступающих в российские вузы по квоте правительства России. В этой ситуации вынуждены считать одностороннее решение Минобразования Абхазии некорректным и вводящим потенциальных соискателей квот в заблуждение", — заявил Семен Григорьев.

В марте 2018 года министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба объявил, что выпускников школ республики, не сдавших абхазский язык, не допустят к экзаменам по российским лимитам. По его словам, главная цель заключается в том, чтобы сделать для абитуриентов, которые едут в Россию на учебу, экзамен по абхазскому языку главным.

"Несколько лет назад была такая практика: проводили три экзамена, среди них был экзамен по абхазскому языку, и учитывалась оценка по нему при выведении общего балла. Сейчас такого нет, потому что организовывает и проводит экзамены Россотрудничество. С ними мы не смогли договориться по вопросу проведения экзамена и по абхазскому языку. Россотрудничество аргументирует тем, что при поступлении в российские вузы абитуриентам не надо сдавать абхазский язык", — сказал Какоба.

Он подчеркнул, что по закону о государственном языке, каждый поступающий в вуз за пределами Абхазии должен знать государственный язык и считает неправильным направлять по лимиту на учебу тех, кто не знает абхазский язык.

В 2018 году, добавил министр, количество квот в российские вузы значительно сократилось в сравнении с прошлыми годами – всего 53 места.

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Теги:
посол, абхазский язык, квоты, Семен Григорьев, Сухум



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