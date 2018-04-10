Доработать закон: как Абхазии "перезагрузить" энергосистему

Привлечь инвестиции для восстановления энергетической инфраструктуры Абхазии можно, только изменив закон "Об энергетике", принятый в стране в прошлом году, считает заместитель председателя комитета Народного Собрания Абхазии по обороне и национальной безопасности Ахра Абухба.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Действующий закон не отвечает реалиям, сложившимся в энергетике страны к нынешнему моменту, уверен зампред комитета Народного Собрания Абхазии по обороне и национальной безопасности Ахра Абухба.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Требуется инвестор: Абхазия ищет выход из энергетического тупика

Энергосистема республики сильно устарела, передающие сети из-за износа не могут эффективно поставлять электроэнергию абонентам. По данным ряда экспертов, потери достигают почти 40 процентов. Требуются серьезные капиталовложения в обновление и модернизацию практически всей энергетической инфраструктуры страны.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению депутата Абухба, может стать привлечение иностранных инвестиций. Однако действующее законодательство не дает такой возможности. Россия готова обсуждать вопрос о строительстве новой ветки распределительной сети за счет собственных средств. Также рассматривается возможность восстановления энергоинфраструктуры в целом.

Как добавил Ахра Абухба, необходимо внести изменения в действующий закон "Об энергетике", которые позволят снять ограничения в привлечении инвестиций в эту отрасль.

"Важно понимать, что возможные поправки должны полностью соответствовать как интересам Абхазии, так и интересам нашего стратегического союзника – Российской Федерации. Вопрос энергетической безопасности нашего государства для нас является приоритетным, поскольку эта отрасль имеет стратегическое значение", — сказал депутат.

Политики и общественные деятели Абхазии в последнее время все чаще рассуждают о возможном инвестиционном участии России в модернизации энергосистемы. Однако недавно принятый закон накладывает ряд существенных ограничений на инвесторов.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5-9%. Абхазия намерена покрывать существующий дефицит, получая энергию из России за счет перетока электроэнергии из Краснодарского края, для чего необходимо строительство новых высоковольтных линий. Российские компании могли бы инвестировать в данный проект, что решит проблему энергодефицита.