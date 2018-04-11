"Дракула" открыл "Шедевры московской сцены" в Сухуме

"Шедевры московской сцены" в Абхазии в 2018 году представляет Московский театр на Юго-Западе с тремя спектаклями "Дракула", "Портрет Дориана Грея" и "Макбет".

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй проект "Шедевры московской сцены" открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем "Дракула" в постановке московского Театра на Юго-Западе.

"Дорогие друзья, от всей души приветствую вас в нашем театре на втором ежегодном проекте "Шедевры московской сцены". Я счастлив, что сегодня на сцене нашего театра один из самых лучших московских театров, один из тех театров, спектакли которого оставили глубокий след в моей душе. Это спектакли, которые я смотрел в Москве, будучи студентом, и посещал спектакли, приезжая в Москву, все впечатления живы по сей день", — сказал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

Хинтба рассказал, что в Абхазию театр из Москвы привез три постановки, помимо "Дракулы", это спектакль "Портрет Дориана Грея", показ которого состоится 11 числа и 12 апреля зрители РУСДРАМа смогут посмотреть спектакль "Макбет".

"Нас ждет три дня удовольствия, три дня эмоционального потрясения и три дня счастья, того счастья, который может дарить только театр", — отметил гендиректор РУСДРАМа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Дракула" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин, обращаясь к зрителям, сказал, что выступать перед абхазской публикой для актеров театра — огромное событие.

"Мы имели честь быть приглашенными в этот замечательный театр, мы второй день уже здесь и получаем огромное удовольствие, потому что так резко попасть из заснеженной Москвы в солнечную Абхазию — это просто замечательно. Нас просто поражает и радует ваше гостеприимство, редко когда так принимают, спасибо огромное", — поделился своими впечатлениями Олег Леушин.

После вступительных речей началось то, для чего огромное количество людей пришло в этот вечер в театр, спектакль "Дракула" по роману Брэма Стокера, который собрал аншлаг в РУСДРАМе.

"Герой спектакля "Дракула" оставляет противоречивые чувства, с одной стороны казалось бы, что он отрицательный, вампир. С другой стороны его монологи и диалоги раскрывают его сущность, он живет уже 400 лет, но это не приносит ему счастья. И вот эта противоречивость, неоднозначность и притягивает внимание к спектаклю", — сказала зритель постановки Наала Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Дракула" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

На первый проект "Шедевры московской сцены" в Абхазию приехал Московский драматический театр на Малой Бронной. 26 июня 2017 года проект открылся спектаклем "Волки и овцы" Александра Островского. Абхазским зрителям показали спектакль "Княжна Марья", пьесу Чехова "Три сестры" и постановку "Особые люди".