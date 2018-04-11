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Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе

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  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
  • Спектакль Дракула театра на Юго-западной в Русдраме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй проект "Шедевры московской сцены" открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем "Дракула" в постановке московского Театра на Юго-Западе.

"Шедевры московской сцены" в Абхазии в 2018 году представляет московский Театр на Юго-Западе с тремя спектаклями "Дракула", "Портрет Дориана Грея" и "Макбет".

Второй проект "Шедевры московской сцены" открылся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера спектаклем "Дракула" в постановке московского Театра на Юго-Западе.

На показ спектакля "Дракула" по роману  Брэма Стокера пришло огромное количество людей, ценители театрального искусства были в восторге от талантливого исполнения ролей.

Театр из Москвы привез три постановки, помимо "Дракулы", это спектакль "Портрет Дориана Грея", который состоится 11 числа, а 12 апреля зрители РУСДРАМа смогут посмотреть спектакль "Макбет".

На первый проект "Шедевры московской сцены" в Абхазию приехал Московский драматический театр на Малой Бронной. 26 июня 2017 года проект открылся спектаклем "Волки и овцы" Александра Островского. Абхазским зрителям показали спектакль "Княжна Марья", пьесу Чехова "Три сестры" и постановку "Особые люди".

Как прошел спектакль "Дракула"в Сухуме читайте в материале Бадрака Авидзба>>

 

 

Теги:
сцена, спектакль, театр, Шедевры московской сцены, РУСДРАМ, Александр Островский, Абхазия



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Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
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