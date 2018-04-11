"День и ночь" для детей: новый сборник рассказов представили в Сухуме

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Амра Амичба. Презентация сборника рассказов для детей "Амши Ацхи"(абх. — день и ночь) прошла в Сухуме в среду 11 апреля.

Сухумский офис детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством образования и науки Абхазии и журналом "Алашара" для популяризации абхазского языка в 2017 году провел конкурс детских рассказов "Алашарбага" среди непрофессиональных писателей.

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"За время конкурса было получено около 30 работ. По итогам конкурса специалисты отобрали одиннадцать лучших произведений. Министерство образования и редакция журнала "Алашара" помогли в переводе и адаптации рассказов, так как часть из них была на русском языке, — сказал руководитель проекта ЮНИСЕФ Рустам Аншба. — Мы надеемся, что эта работа послужит импульсом, и альманах будет издаваться в дальнейшем и получит широкую поддержку в обществе. Мировой опыт показывает, что при привлечении детей и развитии любви к родному языку очень часто используются работы непрофессиональных писателей. Постарались перенять опыт, который существует в разных странах, и постарались сделать что-то подобное здесь. Рады, что получилась красочная, объемная книга".

По словам главы сухумского офиса ЮНИСЕФ Уильяма Хенлона, проделана большая работа, он выразил уверенность, что сборник будет полезен детям.

"Очень рад, что проект состоялся. У нас есть новая книга для детей на абхазском языке. И она будет хорошим ресурсом для детей в Абхазии. Хочу поблагодарить авторов книги за прекрасную работу", — сказал Хенлон.

© Sputnik Томас Тхайцук Сборник рассказов для детей "Амши Ацхи"

На презентации также были названы три лучших автора, чьи рассказы вошли в сборник.

"Все авторы были талантливы и интересны. Надеемся, сборник рассказов будет достойным, не учебником, а литературой, и займет свое место на полках в каждом доме. В сборнике собраны лучшие рассказы, но и среди лучших есть лучшие. Все будут отмечены грамотами и подарками, но есть рассказы, которые мы хотели бы отдельно выделить. Определенные призовые места учредили, так как заметили разные подходы в написании рассказов, использовании языка", — сказал Рустам Аншба.

Обладателям второго и третьего места, ветерану Отечественной войны Анне Бройдо и журналисту Виталию Шария, вручили ноутбуки. Первое место занял единственный рассказ художницы Мадины Бигвава, ей подарили стационарный компьютер.

© Sputnik Амра Амичба Презентация сборника рассказов

"Замечательное начинание. Переговорил с несколько авторами сборника, некоторые писали для своих детей, потому они решили использовать в этом конкурсе. Мой рассказ больше для старшеклассников. Толчок дал конкурс, идея рассказа давно была в мыслях. В течение двух недель написал рассказ, — сказал Виталий Шария. — Недавно читал в Sputnik Абхазия репортаж о том, что куда-то исчезли детские книжки из магазинов. Дело в том, что детские книги всегда пользовались спросом. Многие книги стоят, и их не берут, а детские книги на абхазском разлетаются в миг. И то, что их разобрали, о чем-то говорит. Надо и тиражи увеличивать и издавать новые книги, сборники, альманахи для детей. И этот конкурс — лишнее подтверждение тому, что надо заняться этой проблемой вплотную и книжному издательству нашему, и всем, от кого это зависит. Пусть берут пример с ЮНИСЕФ".

Сборник рассказов издан тиражом шесть тысяч экземпляров и в ближайшие недели будут бесплатно распространен по всем районам Абхазии.

В рамках проекта в 2017 году ЮНИСЕФ опубликовал сборник рассказов для детей Андрея Чочуа и самоучитель абхазского языка.