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9 мая

Павлов об акции "Бессмертный полк" в Абхазии: ждем с фотографиями

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Сухуме началась подготовка к международной патриотической акции "Бессмертный полк", которая проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Россотрудничество убедительно просит родственников бойцов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прийти с фотографиями погибших до 30 апреля, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия помощник руководителя Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

"Готовы помочь всем желающим. Чтобы оцифровать и отретушировать фотографию, напечатать ее, нужно время. Сегодня мы ждем решения администрации Сухума о проведении тренировок к параду на 9 Мая. Традиционно мы соберем там и всех участников акции, познакомим их с порядком действий. Также все желающие могут ознакомиться с необходимой информацией на официальном сайте Россотрудничества и на страничке в социальных сетях. Самое главное  — не откладывать на потом, прийти к нам и отдать нам фотографию", — подчеркнул Павлов.

По его словам, все больше граждане Абхазии принимают участие в акции "Бессмертный полк".

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"Много людей приходят с портретами своих родственников. Уверен, что в этом году участников акции будет еще больше, чем в прошлые годы. С каждым годом все больше участников и все больше городов присоединяются к акции в Абхазии. Ткуарчал, думаю, присоединится в этом году", — отметил Павлов.

Интервью Евгения Павлова слушайте здесь>>

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

В 2013 году усилиями добровольных региональных координаторов к акции присоединились 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии.

В 2013 году в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 180 тысяч человек, в 2014 году их количество выросло до полумиллиона. К акции присоединились Белоруссия и Израиль. После чего гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.

9 мая 2015 года шествие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.

По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а общая статистика по стране превысила 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония, Южная Корея.
В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России.
Только в Москве в акции участвовало более 700 тысяч граждан, а по всей России – более 24 миллионов. "Бессмертный полк" прошел по улицам 26 стран мира, объединив жителей Афин, Тель-Авива, Лондона, Таллина, Ташкента, Вильнюса, Цюриха и других городов.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести и установлением мест захоронений.

Прохождение бессмертного полка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад Победы и "Бессмертный полк" состоялись в Сухуме

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано в январе 2014 года управлением Минюста РФ по Томской области.

Председатель совета движения "Бессмертный полк" – Сергей Лапенков (Томск). 

Сопредседатели совета "Бессмертного полка" – Игорь Дмитриев (Санкт-Петербург) и Сергей Колотовкин (Томск).

В марте 2014 года была зарегистрирована Региональная патриотическая общественная организация "Бессмертный полк – Москва".

В 2015 году было зарегистрировано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".  Среди проектов "Бессмертного полка России" – народный проект "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества", благотворительный проект "Сын полка", военно-патриотический квест "Дорогами Бессмертного полка", всероссийский пробег "Дорогами Бессмертного полка".

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Теги:
Бессмертный полк, Великая Отечественная война (1941-1945), Евгений Павлов, Абхазия, Россия



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