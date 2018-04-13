Расчетные метаморфозы: замминистра о работе налоговой службы Абхазии

Министерство по налогам и сборам было создано 14 апреля 1994 года по инициативе президента Владислава Ардзинба. О том, какое было ведомство на начальном этапе, и каким оно стало сейчас, читайте в материале Sputnik.

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Министерство по налогам и сборам было сформировано по инициативе президента Абхазии Владислава Ардзинба 14 апреля 1994 года. Тогда еще служба по налогам и сборам создавалась с нуля – не было законодательной базы и даже специалистов.

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"В 1994 году мы начинали все с нуля. Даже столов и стульев на работе не было, не говоря уже о законодательстве. Первую законодательную базу тоже выпустили в 1994 году, а затем уже началась подборка кадрового состава, что было очень сложно. Люди, знакомые с работой налоговой службы практически отсутствовали. Но нашлось несколько человек, которые работали в министерстве финансов, а также сотрудники налоговой службы, работавшие еще в советский период. Именно они нам очень сильно помогли в организации службы", – рассказал на радио Sputnik замминистра по налогам и сборам Александр Гулия.

В послевоенные годы, как признался Гулия, министерству было сложно работать. Неплательщиков было много.

"Когда была принята первичная налоговая база в республике была совершенно другая экономическая ситуация. После войны был плохой оборот денег. Была блокада – товары не могли завозить и вывозить. Все это отражалось и на нашей работе. Налоговая система была адаптирована к тем условиям. Непросто было работать с неплательщиками налогов. Но в конечно итоге люди стали понимать, что налоги нужно платить. И сегодня, таких особых конфликтов с налогоплательщиками нет", – отметил замминистра.

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После признания независимости Абхазии Россией и рядом других стран, экономическая ситуация в республике кардинально изменилась. Импорт и экспорт увеличился, да и денежный оборот внутри страны тоже. И уже появилась необходимость менять законодательную базу, которая была адаптирована под послевоенный период.

"Появилась необходимость совершенствовать законодательство. Если брать последние несколько лет, то можно увидеть, как много изменений произошло. Десятками изменений. Некоторые из них носят существенный характер. Самое главное – чтобы налоги были понятны людям, обороты видны и были учет и отчетность. Мы делаем все, чтобы люди знали, за сколько и за что они платят. Многие налогоплательщики сами хорошо знакомы с бухгалтерским балансом, отчетностью, законодательство. Мы делаем специальные инструкции, которые разъясняют тот или иной налог. Эти все документы не секретные, они не только для работников службы, но и для всех людей, интересующихся этим. Сейчас мы создали свой сайт, где буден информировать о нашей работе", – констатировал Гулия.

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Планы и кадры

Несмотря на положительные сдвиги в работе Министерства по налогам и сборам, все еще есть определенные проблемы. И, по словам замминистра, связаны они с законодательством.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гулиа: в Абхазии стали понимать, что налоги надо платить

"Нужно сделать так, чтобы было видно, как происходит оборот денег. Хоть многие считают, что теневая экономика развивает экономику в целом. Будущие налоговые реформы должны быть связаны с тем, чтобы наладить учет денежных и товарных масс. Без учета не может быть никакой правильной налоговой нагрузки. А если мы наладим учет, то он будет равномерно распределяться на налогоплательщиков. Надо думать и о том, чтобы отчетность налогоплательщика тоже была понятна", – отметил он.

Александр Гулия добавил, что республика должна переходить на электронную отчетность и банковский расчет, чтобы уменьшить объем наличных расчетов.

"Сейчас мы хотим переходить на электронные отчеты, – поделился планами Гулия. – Уже некоторые пересылают нам отчеты в электронном формате. Это очень важно. Кроме этого, нужно сделать так, чтобы все расчеты между налогоплательщиками и нашей службой происходили через банковскую сферу. Надо постараться уменьшить объем наличных расчетов".

Специалистов стало больше, и последние несколько лет, как рассказал министр, сотрудников отбирают на конкурсной основе. Новички стажировку проходят три-четыре месяца, после чего аттестуются.

"Сейчас также мы при отборе сотрудников, требуем знание абхазского языка. Вообще вся наша работа должна была быть переведена на абхазский язык, согласно закону "О языке" еще в 2016 году. Наши сотрудники проходят аттестацию и по абхазскому языку. Если есть проблемы у человека, то даем ему определенные задания и сроки на их выполнение", – пояснил заместитель министра по налогам и сборам.

14 апреля 1994 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал постановление о создании Государственной налоговой службы Республики Абхазия. Первым председателем ведомства в апреле 1994 года стал Беслан Кубрава.

В декабре 2002 года служба была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия.