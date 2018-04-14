Репатриант из Сирии: Запад усложняет ситуацию в Арабской республике

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. США и страны союзники, которые утром 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии, усложняют ситуацию в Арабской республике, сказал на радио Sputnik репатриант из Сирии, преподаватель Абхазского государственного университета Мунир Куджба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тужба о ракетном ударе по Сирии: Запад разрушает систему международной безопасности

"НАТО всегда старается создать проблемы везде и усложняет положение не только в Сирии, но и в других местах. Я считаю, то, что произошло сегодня утром – агрессия против Сирии. На Западе не хотели, чтобы Россия смогла решить вопрос мира в Сирии. Они хотят, чтобы Россия всегда каким-то способом договаривалась с ними", – отметил он.

Интервью Мунира Куджба слушайте здесь>>

Заявление Западных политиков о том, что Россия якобы использовала химическое оружие – всего лишь повод, уверен сириец.

"Этот удар не просто так был нанесен. Это показатель того, что Запад ничего не хочет менять в Сирии. Это рассчитано на то, чтобы Россия ответила США и союзницам таким же способом", – добавил Куджба.

По мнению репатрианта, мир в Арабской республике может гарантировать Россия.

"Освободили от боевиков территорий вокруг Дамаска, и там уже не будет опасности для столицы. В самом Дамаске сейчас спокойно. Но думаю, что в конечном итоге и Россия, и Турция, и Америка сядут за стол переговоров и решат сирийский вопрос. Думаю, что выход из этого положения найдут. Конечно, если хотят изменить положение. Но я думаю, что это продлится еще долго, потому что на Сирии сосредоточены интересы многих стран. Там и Израиль, который имеет что-то против Ирана", – отметил Мунир Куджба.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Эрдоган: удары по Сирии обоснованы

По его словам, сирийцы уже устали от войн и они хотят мира.

"Я недавно был в Сирии, там людей очень пугают террористы. Никто не хочет, поддерживать такие экстремистские группировки и никто не хочет, чтобы Сирия была в руках таких террористов. Большинство поддерживает правительство, которое борется против исламского государства. Многие абхазские соотечественники, которые не имели возможности уйти, находятся в Сирии. Но там, где они находятся, сейчас спокойно. Они также, как и большинство сирийцев, хотят, чтобы война закончилась, как можно раньше", – добавил Куджба.

14 апреля США при поддержке западных союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. По данным Минобороны России, по объектам в Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля".