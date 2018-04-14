Диктант средней сложности: как прошел "Тотальный" в Сухуме

О том, как в Сухуме прошла акция грамотности "Тотальный диктант", и почему корреспонденту Sputnik пришлось отчаяться, читайте в материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухумской школе № 2 имени Пушкина, где в этом году проходит пятый по счету "Тотальный диктант", не пробиться. Более сотни участников заняли свои места в актовом зале школы и еще десяток столпились у дверей. Все они хотят проверить себя на грамотность. Корреспондент Sputnik стала одной из тех, кто оказался за дверьми. Отчаяние. А так хотелось написать свой второй "Тотальный".

С камерой и диктофоном пробиваемся вперед к сцене, где председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн проводит собравшимся небольшой инструктаж. Неожиданно находится никем не замеченное место рядом со сценой. Значит, быть моему второму диктанту.

Сначала слово автора

Прежде чем начать читать диктант, как ранее обещали организаторы, участникам включили ролики с правилами русского языка и обращением самого автора текста диктанта Гузель Яхиной. В Абхазии это высоко оценили.

"На мой взгляд, обращение и прочтение фрагмента текста самим автором Гузель Яхиной – очень хорошее начало акции. Всегда интересно послушать творческого человека, а тем более сегодня на диктанте", – отметила сухумчанка Ирина Платоновна.

После видеоролика на сцене появился диктатор Зоя Баутина. В 2018 году для разных часовых зон были выбраны три текста из романа Гузель Яхиной "Мои дети". Абхазии досталась часть "Вечер".

© Sputnik Сария Кварацхелия Генеральный директор Московского культурно-делового центра Зоя Баутина диктует текст

После ознакомительного прочтения диктатор Зоя Баутина четко, не торопясь, начала диктант. Текст, который на первый взгляд казался не таким уж и сложным, заставил вспомнить давно забытые правила русского языка. Дело даже не в каких-то непонятных словах, а в запятых, двоеточиях и других знаках препинания. И, как отметила эксперт по русскому языку Рица Отырба, предложения оказались немного громоздкими. Например, как это: "Тот же самый язык вдруг начинал отказывать хозяину, когда Бах переходил на диалект в разговорах с односельчанами. Читать наизусть отрывки из "Фауста", к примеру, язык желал сказать же соседке: "А балбес-то ваш нынче опять шалопайничал!" — не желал никак, прилипал к небу и мешался меж зубов, как чересчур большая и плохо проваренная клецка".

"Текст средней сложности. Почти все предложения были немного громоздкими, и потому постоянно нужно было быть начеку, постоянно сосредоточенным. Но особых пунктуационных сложностей там не было. Все было основано на правилах, которые проходят еще в школе. Просто нужно было быть внимательным", – сказала она.

© Sputnik Сария Кварацхелия Акция грамотности "Тотальный диктант"

Юная участница "Тотального диктанта", восьмиклассница Рада Мамацева призналась, что писать текст ей было не так сложно.

"Не сказала бы, что было очень сложно. Нам подробно все объяснили и даже повторяли слова, которые мы не успевали записать. Не могу точно сказать, какой результат будет у меня, но надеюсь на четверку", — с улыбкой отметила школьница.

Результаты же участники диктанта смогут узнать уже в конце следующей недели либо на сайте "Тотального диктанта", либо в представительстве Россотрудничества.

"Тотальный" набирает обороты

"В этом году мы пятый раз проводим в Абхазии акцию грамотности. И с каждым годом количество желающих увеличивается. Если в прошлом году мы рассчитывали на 100 человек, то в этом году их перевалило за 120, и это учитывая тот факт, что "Тотальный диктант" впервые в Абхазии проводится в трех городах", – с улыбкой отметила Наталья Каюн.

Интервью Натальи Каюн слушайте здесь>>

По словам Каюн, в столице в диктанте приняли участие не только школьники, но и преподаватели, и руководство столицы.

"Проверить себя пришли и школьники, и преподаватели, граждане, проживающие в республике. Очень приятно, что пришел на диктант заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. Когда люди такого уровня к нам приходят и пишут диктант вместе с учащимися, это всегда повышает мотивацию у наших детишек. Это очень хороший пример", – добавила председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии.

© Sputnik Сария Кварацхелия Заместитель главы администрации Леон Кварчия во время акции "Тотальный диктант"

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете.

Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики. С 2010 года писать тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году его автором стала Гузель Яхина.

В 2017 году "Тотальный диктант" писали в 866 городах на шести континентах, число участников перевалило за 200 тысяч человек.

В Сухуме акция грамотности "Тотальный диктант" проходит с 2013 года. В 2018 году к столице присоединились еще два абхазских города – Гагра и Очамчыра.