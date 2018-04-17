Вековой рубеж: абхазские пожарные отметили столетие службы

О том, как пожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии отпраздновала свой столетний юбилей, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пожарные Абхазии собрались на свой вековой юбилей в Гулрыпше. На старт вышли семь команд из семи районов республики, по шесть участников в каждой.

"Штурмом" на башню

— Старшим судьей на чемпионате буду я. Нужно соблюдать максимум безопасности, – инструктировал замминистра МЧС Абхазии Нугзар Эмурхба.

Начальник пожарно-спасательной части Гулрыпшского района Сергей Нерсесян с красным флажком в одной руке и рацией – в другой направляется к концу плацдарма, где он будет командовать стартом. Здесь вооруженные штурмовыми лестницами уже ожидают "огненные" спортсмены. Им нужно добежать кроссом до башни, повесить лестницу и взобраться на четвертый этаж.

Сергей Нерсесян приглашает первую пару спортсменов к старту.

— Бойцы, готовы? – спрашивает он участников из Гудауты и Гагры.

После положительного кивка, стартер размахивает красным флажком и спортсмены бросаются к башне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учения МЧС

— Первая дорожка прошла дистанцию за 22.94 секунды, вторая дорожка – за 34.78, — рапортует Нерсесян главному судье Нугзару Эмурхба.

Старты следуют один за другим. С каждым новым забегом страсти накаляются.

"Штурмовая лестница – самое легкое испытание соревнований. И, конечно, каждый спортсмен старается показать лучшее время и лучшую технику, чтобы вытянуть команду на первое место, – признался после прохождения дистанции запыхавшийся пожарный из Очамчырского спасательного отдела Роман Курджеев. – Сложного на этой дистанции, на самом деле, ничего нет. Наше начальство поставило задачу, мы же стараемся выполнить максимально хорошо".

Выдвижная лестница и рукава

Второй этап – снова упражнение с лестницей. На этот раз с выдвижной лестницей и в паре. Есть две попытки. Засчитывается лучший результат.

"По два человека от команды снимают лестницу с крыши пожарной машины, проносят к башне, раскрывают лестницу и один из участников взбирается на башню", – поясняет Нерсесян.

Второй этап оказывается сложнее первого. Здесь уже нужно приложить силу, чтобы растянуть лестницу, приставить к стене башни и быстро взобраться на третий этаж. Лучший результат показывает команда из Очамчыры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учения МЧС

Проходит время "боевого развертывания". Это испытание уже требует больше рук. Двое с пожарным рукавом направляются к башне, другая пара с рукавом взбирается на башню, еще двое заводят мотор и включают воду.

На первый взгляд все просто, да и людей побольше, но не все идет гладко. Некоторые команды показывают далеко не те результаты, на которые рассчитывали. У гагрской команды рукав скручивается, вода вовремя не поступает и команда теряет время. Гулрыпшская команда уложилась в 41 секунду. Результат не блестящий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учения МЧС

— А на тренировках-то они делали за 39 секунд, – с сожалением отмечает медсестра из Гулрыпшского пожарно-спасательного отдела, которая под навесом наблюдает за чемпионатом.

Бег с препятствиями

Завершающим испытанием для пожарных стал бег с препятствиями. Это не как у обыкновенных атлетов, когда нужно перемахнуть через серию перекладин. Здесь нужно преодолеть высокую деревянную ограду, поднять пожарные рукава, пройти, балансируя с этой ношей, по узкому бревну и соединить шланги с муфтой-разветвлением.

Заметно как подуставшие спортсмены теряют энтузиазм, но все испытания проходят до конца.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учения МЧС

Столетний кубок достался команде Сухумского пожарно-спасательного отдела.

День пожарной охраны был учрежден 100 лет назад. 17 апреля 1918 года Владимир Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров "Об организации государственных мер по борьбе с огнем".