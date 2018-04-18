Кобахия: 700 объектов культурного наследия найдены в Абхазии в 2017 году

В Международный день памятников и исторических мест замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия рассказал в эфире Sputnik о том, какая работа проводится в республике для сохранения памятников истории.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Летом 2017 года в горной части Абхазии было выявлено около 400 объектов культурного наследия, по республике около 300 новых объектов, сказал в интервью Sputnik замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотня горных объектов дополнит список исторического наследия Абхазии

Понимание значимости объектов культурного наследия в Абхазии возрастает, подчеркнул Кобахия.

"Значимость не может не возрастать, потому что мы наконец сделали реестр объектов культурного наследия, которого раньше не было", — добавил он.

Интервью Батала Кобахия слушайте здесь>>

Заместитель министра культуры отметил, что в последнее время многие пользователи объектов культурного наследия стали добросовестно относиться к памятникам.

"Они стали обращаться к нам, хотят получить охранное обязательство. Раньше на пушечный выстрел к себе не подпускали, а сейчас сами приходят. И местные органы их заставляют подписывать с нами охранно-арендные или арендные обязательства. Когда делают ремонты фасадов или внутренние работы, просят дать архитектурно-реставрационное задание. Это замечательно, это шаг к развитию", — сказал Кобахия.

Абхазия – страна с тысячелетними напластованиями различных культур, начиная от палеолита и по сегодняшний день, напомнил специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дача Дундер

"Почему я говорю по сегодняшний день, потому что, когда мы устанавливаем мемориальный памятник павшим в Отечественной войне Абхазии, он тоже потом входит в реестр культурного наследия и становится охраняемым объектом. Каждая эпоха творит свои шедевры", — добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ускользающая красота Сухума

Замминистра культуры отметил, что одна из слагаемых национальной идентичности это то, в каком виде сохранилось культурное наследие, заметил Кобахия.

"Аутентичность нашего народа определяется тем, что мы имеем, и самое главное — отношение государства и общества к своему культурному наследию. У нас была трехлетняя целевая программа, в этом году она заканчивается, мы договорились с Госархивом Абхазии, устанавливаем у них сервер, на котором будет сайт Министерства культуры, куда мы вынесем все необходимые документы по объектам культурного наследия", — сказал замминистра.

Кобахия подчеркнул, что каждый гражданин имеет право иметь полную информацию об объектах культурного наследия, заметил он.

"В 1961 году Вианор Пачулия издал каталог памятников объектов культурного наследия, там было около ста объектов. В декабре 2014 года мы зафиксировали 1537 объектов", — отметил Батал Кобахия.

У Министерства культуры много партнеров в Российской Федерации, заметил он.

"Хотелось бы, чтобы к нам приезжали специалисты ЮНЕСКО, в одно время они как-то приезжали, сейчас в рамках Женевского процесса, в которой Абхазия участвует, такой импульс есть, в частности, по культурному наследию, по его восстановлению, использованию архивных материалов. Какую-то стратегию мы выработали, мы хотим восстановить те материалы, которые были сожжены в Государственном абхазском архиве, у грузинской стороны есть формуляры, есть справки, какие-то чертежи. Они будут нам высылать не то что они хотят, а то, что нам надо, и они к этому готовы", — сказал замминистра.

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В 1983 году по инициативе Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Центр культурного наследия ЮНЕСКО объявил 18 апреля Международным днем памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites).

Международный день памятников и исторических мест отмечается ежегодно с 18 апреля 1984 года, чтобы обратить внимание общественности на культурное наследие мира, его памятники и исторические места, напомнить, что это культурное наследие нуждается в постоянной заботе и защите.