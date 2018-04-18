Депутат о семьях с шестью и более детьми: хотим освободить от коммунальных платежей

Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия рассказал о разработке законопроекта, предусматривающего льготы для многодетных семей.

СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Депутаты предлагают освободить семьи, состоящие из шести и больше детей, от уплаты коммунальных платежей и приватизации жилья, сказал в интервью Sputnik председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"Семей, в которых шесть и более детей, по Абхазии всего 50. Для тех, у кого трое и более детей, предлагается оплачивать в размере 50% от полной суммы выплат. Мы пытаемся внести в закон для семей, в которых шесть и более детей, социальные проекты, по которым им предлагается не просто монетизация льгот, а какие-то способы заработать деньги, то есть самообеспечение", — подчеркнул депутат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Законопроект в поддержку многодетных семей разрабатывает Парламент Абхазии

В Народном Собрании Абхазии готовится законопроект о льготах для многодетных семей.

"Три месяца назад была создана рабочая группа по разработке и модернизации социального законодательства. Одной из тем было выбрано рассмотрение вопроса об узаконивании льгот, был внесен проект в нашу группу, были собраны юристы, представители детских организаций, привлекались эксперты в этой работе", — добавил он.

В результате был разработан законопроект, касающийся социальных льгот, пояснил парламентарий.

"Разработан проект, в котором в принципе повторяются те вещи, которые сегодня действуют, но они нормировались постановлениями Кабинета Министров, профильных ведомств. Мы попытались сделать определенную градацию льгот в зависимости от количества детей. Из 4 тысяч 600 семей, считающихся многодетными, в которых трое и более детей, подавляющее большинство — семьи в которых трое детей", — сказал Джинджолия.

Самая многочисленная семья в Абхазии состоит из 13 детей, подчеркнул депутат.

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"Мы объездили многодетные семьи, бывали в селах, где живет большинство таких семей. Попытаемся предложить им в виде эксперимента вот эти социальные проекты, которые сейчас находятся в стадии доработки", — заметил он.

Согласно законопроекту, который рассматривается в Парламенте, предполагается оказание помощи многодетным семьям на основе проектов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эмма и ее "ласточкин" дом

"В сельской местности продуктивнее сделать не разовую денежную помощь, которую просто потратят. Вместо этого можно помочь, к примеру, сделать семье парник, поставить улей. То есть можно выбрать несколько направлений на выбор, если семья решит, что они могут что-то одно из этого реализовать, то пожалуйста, пусть занимаются", — подчеркнул депутат.

Если в течение года семье удалось наладить работу, происходит проверка, они могут взять следующий проект и начинать его реализовывать, заметил он.

"Если они не смогут, то, к сожалению, для них проектов больше не будет, это звучит немного грубо, но с другой стороны это дисциплинирует людей. Чем больше они смогут заработать сами, тем меньше государство должно потратить на эту семью", — сказал Джинджолия.

Депутат Парламента напомнил, что пособия для многодетных семей увеличились с 1 января 2018 года. Согласно изменениям, утроено пособие семьям в которых 9 и больше детей, теперь вместо одной они получают три тысячи. Также выплаты удвоились семьям, в которых от шести до девяти детей – было 700 рублей, стало 1500 рублей.