Охота на киоски: в Сухуме демонтируют незаконные и бесхозные торговые точки

О том, как сносят бесхозные и нелегальные киоски в столице Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Утро в Сухуме началось со сноса бесхозных киосков. На пересечении улицы Аидгылара и проспекта Аиааира сотрудники администрации города вместе с рабочими демонтируют небольшое белое строение, которое одиноко стоит на газоне. С виду киоск еще новый. Но только им никто не пользуется. Да и стоит он на неположенном месте.

Рабочим не так-то легко зацепить крюк подъемного крана – приходится ломать защитные роллеты. Пока они возились с киоском, приехал недовольный владелец.

© Sputnik / Томас Тхайцук Снос бесхозных киосков сотрудниками администрации города Сухум

— Это варварство. Напишите именно так, – бросает он с ходу в сторону журналистов и направляется к рабочим, которые уже приостановили работу и терпеливо ожидают дальнейших указаний.

По словам хозяина Эрика Хашба, о сносе его не предупредили. В разговор вмешивается представитель столичной администрации.

— Уважаемый застройщик, как вы не были предупреждены? Мы уже на протяжении двух лет ходим, клеим специальные листовки, вот на вашей будке три листовки, оповещаем через телевидение. Вот распоряжение главы, – протягивает он документ.

— Это все я знаю, – произносит владелец киоска. – Но вот так варварски можно сносить?

Долго искать компромисс сторонам конфликта не пришлось. Владелец попросил дать ему один день на демонтаж.

— Я ж могу использовать еще эту будку. Благоустрою ее. Сам аккуратно демонтирую и увезу, – заверил он.

Заместитель главного архитектора Сухума Тимур Зантария рассказал, что сносить киоск на пересечении проспекта Аиааира и улицы Аидгылара сегодня они не будут.

"Будка стоит в неположенном месте, разрешения у застройщика не было. Сами видели, появился хозяин. Он обещал сам разобрать. Демонтировать, не повредив, невозможно. Владелец обязался в течение одного дня освободить участок. Мы пошли ему навстречу", – прокомментировал Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Снос бесхозных киосков сотрудниками администрации города Сухум

Поздно спохватились

"В целом, мы будем убирать самовольно построенные и нефункционирующие будки. Об этом объявили еще два года назад. Регулярно информировали людей через листовки и телевидение, что владельцам нужно прийти в администрацию. Но за эти два года к нам никто не пришел. Приходить стали уже после того как стали сносить", – констатировал заместитель главного архитектора Сухума.

Снос незаконных и нефункционирующих киосков в Сухуме начали на прошлой неделе. Администрация города уже успела демонтировать семь строений.

"Эта акция направлена на облагораживание города. Мы не трогаем законно построенные будки. Только те, которые построены незаконно и которые не функционируют. Они никакой пользы не приносят ни владельцам, ни городу", – добавил Зантария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Снос бесхозных киосков сотрудниками администрации города Сухум

Разводят мусор

Следующий объект сноса — будка на пересечении улиц Лакоба и Инал-ипа.

Снести старую металлическую конструкцию было нетрудно. Рабочие быстро зацепили крюком крышу постройки, подняли ее краном и поставили на грузовик. На месте осталась только груда мусора и старый холодильник.

"Вот, посмотрите, от этих будок никакого толка нет. Она давно не работала, люди туда мусор бросали. Нужно, чтобы в городе было чисто и красиво. В Сухуме такие бесхозные будки не нужны", – поделилась мнением местный житель Светлана.