Попали на крючок: как в Сухуме сносят незаконные киоски

Снос незаконных и нефункционирующих киосков 19 апреля начали с конструкции, расположенной на пересечении улицы Аидгылара и проспекта Аиааира. Однако демонтировать строение так и не удалось. Вскоре приехал владелец, который обещал самому разобрать киоск в течение дня.

Следующий киоск демонтировали на пересечении улиц Лакоба и Инал-ипа. Разобрать давно не функционирующий киоск рабочим не предоставило труда.

О сносе незаконных и нефункционирующих киосков администрация Сухума объявила еще два года назад. Задолго до начала сноса, владельцев информировали через специальные листовки и по телевидению.

Охота на киоски: в Сухуме демонтируют незаконные и бесхозные торговые точки>>