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Заместитель Министра экономики Абхазии Заур Гулиа

Гулиа о форуме в Ялте: набираемся опыта и налаживаем контакты

© Фото : предоставлено Зауром Гулиа
В Абхазии
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Делегация Министерства экономики Республики Абхазия принимает участие в работе IV Ялтинского международного экономического форума, которая проходит с 19 по 20 апреля 2018 года.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Участие делегации Минэкономики Абхазии в IV Ялтинском международном экономическом форуме способствует налаживанию рабочих контактов и повышению опыта, сказал ведущему радио Sputnik Абхазия заместитель Министра экономики Абхазии Заур Гулиа в четверг 19 апреля.

"У Крыма и Абхазии есть определенные сходства, которые касаются, как и некоторых политических моментов, так и географического расположения. В первую очередь, это касается развития туристической отрасли и у Абхазии есть интерес в изучении успешного опыта такого рода экономических проектов. Пользуясь площадкой, предоставленной в рамках форума, также устанавливаем рабочие контакты", — отметил Гулиа.

Интервью Заура Гулиа радио Sputnik слушайте здесь>>

Он добавил, что делегация из Абхазии посетила ряд площадок, которые представляют для республики большой интерес.

"Это в первую очередь вопросы, связанные со становлением цифровой экономики. В нашей стране сейчас также рассматриваются пути, определяются модели развития экономики. В том числе с использованием современных цифровых технологий. Поэтому эта тема для нас особенно актуальна", — сказал Гулиа.

IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) начал работу 19 апреля. Ялта принимает 3 тысячи участников форума из регионов России и более 60 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Абхазию на форуме представляет делегация Министерства экономики республики.

Теги:
минэкономики, IV Ялтинский международный экономический форум, Абхазия, Крым



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