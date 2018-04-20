Под часами: сухумские куранты в ожидании нового "скелета"

Сария Кварацхелия, Sputnik
"Сейчас начну варить потолочные швы, чтобы плотно соединить штанги", – поясняет Алексей, рабочий подрядной фирмы по возведению новой металлической конструкции сухумской башни с часами.
Алексей трудится над основанием уже две недели. Все собрано, осталось приварить штанги. Такую конструкцию, как скромно признался рабочий, не особо сложно делать. На все потребовалось две пары рук.
"Штанги поднимать мне помогал другой рабочий. Сам я это, конечно, не подниму. А сварку вдвоем нет смысла делать. Но что-то порезать, принести трубы, придержать – я сам не справлялся", — признается мастер.
Две части одной башни
Башня состоит из двух частей – основания и шпиля. После установки основания рабочие приступят к шпилю. На все уйдет еще две недели.
Как рассказал подрядчик Алмас Адзынба, конструкция не отличается от прежней и жители столицы едва ли заметят какие-либо отличия.
"Металлическая конструкция по виду не отличается от деревянной, которая уже устарела и сгнила. Разве что материал прочнее и долговечнее. Работали мы по эскизному проекту. Весь материал использован такой, какой указан в проекте. Деревянная конструкция уже устарела, балки все сгнили. Им уже около 70 лет. Решили поменять на более долговечную", — объясняет он.
Металлическая конструкция, по словам Адзынба, не заржавеет. Все обработано специальным составом. Общий вес нового скелета около трех тонн, высота вместе со шпилем — 15 метров.
"Наши специалисты, которые работали над конструкцией, знают все тонкости. И соответственно наши специалисты будут присутствовать при установке и помогать", – добавил руководитель фирмы.
Начальник "Горстроя" Сухума Тимур Агрба планирует, что установка силового каркаса башни начнется через две недели.
"Фирма приступит к демонтажу башни уже после того, как конструкция башни и шпиль будут готовы. Как только распогодится, начнут разбирать кровлю башни", – уточнил он.
После демонтажа смонтируют новый железный каркас и шпиль, потом выложат стены. Часовой механизм установят в последнюю очередь. Завершить ремонт и завести вновь часы в администрации города предполагают к 30 сентября.
С часами все в порядке
В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. После "вскрытия" специалисты установили, что состояние башни стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня. В столичной администрации решили снести башню и установить новую из металлического каркаса.
Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, сейчас они хранятся в администрации города. Механизм, по словам начальника "Горстроя", не требует ремонта.
Сухумские городские часы были подарены столице Моссоветом в 1950 году. Их установили на здании администрации города.
Администрация Сухума располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.
В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку. Как победителю, Сухуму были подарены от Моссовета башенные часы-куранты.