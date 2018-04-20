Под часами: сухумские куранты в ожидании нового "скелета"

О том, как реконструируют сухумскую башню и когда столичные куранты дадут старт, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Сейчас начну варить потолочные швы, чтобы плотно соединить штанги", – поясняет Алексей, рабочий подрядной фирмы по возведению новой металлической конструкции сухумской башни с часами.

Алексей трудится над основанием уже две недели. Все собрано, осталось приварить штанги. Такую конструкцию, как скромно признался рабочий, не особо сложно делать. На все потребовалось две пары рук.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реконструкция башенных часов

"Штанги поднимать мне помогал другой рабочий. Сам я это, конечно, не подниму. А сварку вдвоем нет смысла делать. Но что-то порезать, принести трубы, придержать – я сам не справлялся", — признается мастер.

Две части одной башни

Башня состоит из двух частей – основания и шпиля. После установки основания рабочие приступят к шпилю. На все уйдет еще две недели.

Как рассказал подрядчик Алмас Адзынба, конструкция не отличается от прежней и жители столицы едва ли заметят какие-либо отличия.

"Металлическая конструкция по виду не отличается от деревянной, которая уже устарела и сгнила. Разве что материал прочнее и долговечнее. Работали мы по эскизному проекту. Весь материал использован такой, какой указан в проекте. Деревянная конструкция уже устарела, балки все сгнили. Им уже около 70 лет. Решили поменять на более долговечную", — объясняет он.

Металлическая конструкция, по словам Адзынба, не заржавеет. Все обработано специальным составом. Общий вес нового скелета около трех тонн, высота вместе со шпилем — 15 метров.

"Наши специалисты, которые работали над конструкцией, знают все тонкости. И соответственно наши специалисты будут присутствовать при установке и помогать", – добавил руководитель фирмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реконструкция башенных часов

Начальник "Горстроя" Сухума Тимур Агрба планирует, что установка силового каркаса башни начнется через две недели.

"Фирма приступит к демонтажу башни уже после того, как конструкция башни и шпиль будут готовы. Как только распогодится, начнут разбирать кровлю башни", – уточнил он.

После демонтажа смонтируют новый железный каркас и шпиль, потом выложат стены. Часовой механизм установят в последнюю очередь. Завершить ремонт и завести вновь часы в администрации города предполагают к 30 сентября.

С часами все в порядке

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились. После "вскрытия" специалисты установили, что состояние башни стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня. В столичной администрации решили снести башню и установить новую из металлического каркаса.

© Sputnik Бадри Есиава Снесут башню: механизм сухумских курантов сняли до конца реконструкции

Часы на сухумской башне демонтировали в конце 2017 года, сейчас они хранятся в администрации города. Механизм, по словам начальника "Горстроя", не требует ремонта.

Сухумские городские часы были подарены столице Моссоветом в 1950 году. Их установили на здании администрации города.

Администрация Сухума располагается в историческом здании, построенном в 1914 году табачным промышленником Стефаниди. В 1921 году оно было муниципализировано и передано Совпрофу Абхазии, а затем Городскому Совету трудящихся.

В 1950 году столица Абхазии победила в конкурсе городов СССР по чистоте и правопорядку. Как победителю, Сухуму были подарены от Моссовета башенные часы-куранты.