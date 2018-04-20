Клетка для курантов: как делают новый каркас для башенных часов Сухума

В августе 2017 года после сильного ветра сухумские часы остановились, специалисты установили, что состояние башни стало критическим. Администрация города решила снести башню и установить новую из металлического каркаса.

Чтобы построить новый каркас для башни сухумских часов, рабочим понадобилось сначала собрать металлическую конструкцию, а потом соединить электрической сваркой.

"Металлическая конструкция с виду не отличается от деревянной, которая уже устарела и сгнила. Разве что материал прочнее и долговечнее. Работали мы по эскизному проекту. Весь материал использован такой, какой указан в проекте. Деревянная конструкция уже устарела, балки все сгнили. Им уже около 70 лет. Решили поменять на более долговечную", — рассказал руководитель подрядной фирмы Алмас Адзынба.

Башня состоит из двух частей – основания и шпиля. После установки основания рабочие приступят к шпилю. На все уйдет еще две недели.

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>