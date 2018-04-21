Для друзей Абхазии и соотечественников: "7 новелл" покажут в Москве

СУХУМ, 21 апр — Sputnik, Бадри Есиава. На московский показ "7 новелл" по мотивам произведений Михи Лакрба приглашены друзья и соотечественники Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik исполнительный директор движения "Послы доброй воли Абхазии" Даур Барганджия.

© Sputnik Саид Барганджия Герои новелл Лакрба "оживут" на экранах

"Показ организован Московской абхазской диаспорой и приурочен к 60-летию со дня создания диаспоры. Киноальманах вызвал большой интерес в Абхазии, и мы решили донести эти фильмы до наших соотечественников в Москве. Показ пройдет 25 апреля в 19:00 в одном из кинозалов торгово-развлекательного центра "Атриум", куда приглашены не только члены диаспоры, но и друзья Абхазии", — сказал Барганджия.

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Он подчеркнул, что работы молодых абхазских режиссеров по мотивам новелл Михи Лкарба – это первое серьезное кино, созданное за послевоенное время в Абхазии.

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии запустили проект "7 новелл" по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба в августе 2017 года. Съемки киноальманаха завершились в январе 2018 года.

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