Культурные события недели: "Носороги" и "Культурная политика СССР"

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

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Афиша культурных событий Абхазии с 23 по 29 апреля.

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Абхазский драмтеатр

24 и 25 апреля в 19:00 в Абхазского государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится премьера спектакля "Носороги". Режиссер-постановщик премьеры Мадина Аргун.

"Носороги" – это история о том, как люди внезапно превращаются в носорогов. Один за другим. Разных возрастов, сословий, культуры, воспитания, вероисповедания. Эта история о духовности и ее отсутствии. О природе зла, если это вообще природное явление. В чем истинное отличие человека от зверя, если оно есть? Почему культура, искусство, религия, наука и общечеловеческие гуманистические ценности, копившиеся тысячелетиями, оказывается, не накапливаются.

Абхазская государственная филармония

Зрители Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 27 апреля 18:00 смогут посмотреть концерт студентов Сухумского государственного музыкального училища.

26 апреля в 18:00 в Абхазской госфилармонии состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа.

Государственный Молодежный театр © Sputnik / Томас Тхайцук Князь Абхазии на выезде: спектакль "Келешбей" покажут в Москве

26 апреля в 18:30 спектакль "Келешбей". Историческую драму "Келешбей" по одноименной пьесе писателя Анзора Мукба поставил в Абхазском молодежном театре режиссер Шалва Гицба. Главную роль исполняет актер Аслан Анкуаб.

Театральная постановка по одноименной пьесе Анзора Мукба "Келешбей" отражает историю Абхазии начала XIX века.

Действие пьесы разворачивается в период, когда князь Келешбей Чачба (Шервашидзе) проводил самостоятельную политику. Его имя было известно далеко за пределами Кавказа. По историческим данным, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей сумел объединить абхазских дворян и усилить центральную власть.

РУСДРАМ

26 и 27 апреля в 19:00 на сцене Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Все мои сыновья" по пьесе Артура Миллера в постановке Антона Киселюса.

© Фото : Елена Бекиш Хинтба: студенты "Щуки" дебютируют в РУСДРАМе в сложнейших ролях

Согласно сюжету спектакля, мать ждет с войны пропавшего без вести сына и не хочет верить в его гибель. Исчезновение молодого летчика оказывается результатом фатального малодушия его же отца, чья постыдная вина оборачивается неотвратимостью наказания для детей… Судьба плетет свою страшную паутину причин и следствий.

Мужество и честь подменяются жаждой обогащения, а последствия этой подмены оказываются необратимыми.

Центральный выставочный зал

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 25 апреля в 13:00 часов состоится презентация книги Азы Аргун "Абхазские художники".

Культурная площадка СКЛАД

24 апреля в 19:00 фильм "Галактика ТНЧ 1138" режиссера Джорджа Лукаса. Эта картина — режиссерский дебют Джорджа Лукаса на большом экране. Идеи поиска свободы, самоопределения личности, переустройства социального сознания, его демократизации, владевшие передовым обществом в конце 60-х годов, отразились и в киноискусстве. "Галактика…" выделяется не столько оригинальным видеорядом, но своими небывалыми по тем временам звуковыми эффектами, которые после этой картины широко вошли в кинематограф как формат THX.

25 апреля в 19:00 лекция Антона Очирова "Культурная политика СССР" часть 2.

Антон Очиров продолжает тему, начатую год назад: "Культурная политика государства СССР, просуществовавшего с 1922-го по 1991-й год".

Советская история – уникальный случай долгосрочного эксперимента по строительству организационной и управленческой структуры, призванной радикально модифицировать поведение человека. Этот эксперимент имел как репрессивную, так и конструктивную часть.

Гал

24 апреля в Доме культуры города Гал в 16:00 состоится показ спектаклей творческих коллективов школьных театров Абхазии "Фестиваль русской классики в Республике Абхазия".

25 апреля состоится сольный концерт Детской музыкальной школы города Гал "Вечер фортепианной музыки". Начало концерта 16:00.

26 апреля состоится сольный концерт хореографического ансамбля при Доме культуры города Гал "Самурзакан". Начало концерта 16:30.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.