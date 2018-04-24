Председатель Горсобрания Сухума об отстреле животных: это средневековье

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Отстрел бродячих животных — это средневековье, но это вынужденная мера, сказал на заседании Сухумского городского Собрания председатель Константин Пилия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зоозащитники попросили власти Сухума прекратить отстрел собак

"Эта тема давно нам известна, я знаком с некоторыми активными людьми, которые болеют и переживают за эту ситуацию", — добавил он.

Председатель отметил, что с предложением изменить формат борьбы с бродячими животными, а именно: стерилизовать и кастрировать их, вместо отстрела — выступил Фонд защиты животных Абхазии "Надежда" (Агәыӷра).

"В Сухумском районе выделена земля для строительства приюта для животных, мы тоже помогали в этом, но это требует государственного подхода", — подчеркнул Пилия.

Депутат Сухумского Горсобрания Дмитрий Маршания рассказал, что к выделенному участку под строительство приюта для животных представители фонда "Надежда" уже провели воду.

"Это они делают за свой счет, никто им не помогает, также они вакцинируют собак по возможности, денежных средств не хватает, чтобы вакцинировать всех собак", — подчеркнул он.

Представительница фонда защиты животных "Надежда" Кристина Жиба рассказала, что в течение трех лет зоозащитники оказывают ветеринарную помощь бездомным животным.

"Занимаются стерилизацией, кастрацией, то есть оказывают ту помощь, которая нужна бездомным животным. Мы выступаем против регулярного отстрела, мы считаем, что это нецелесообразно. Нецелесообразно выделять бюджетные деньги на отстрел бездомных животных, потому что это не решает проблемы. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка, мы хотим принятия совместного решения, давайте попробуем программу по отлову, стерилизации, поиска хозяев для бездомных животных", — предложила зоозащитница.

Другая представительница фонда защиты животных "Надежда" Карина Колпакчян заметила, что гуманное обращение с животными будет приучать детей к состраданию.

"Тогда человек вырастет добрым, хорошим. Все начинается с малого. Мы хотим обратить внимание на то, что корень зла — это сам человек. Мы не просим просто отменить отстрел, мы просим заменить его на более гуманный способ – это стерилизация и кастрация", — подчеркнула она.

Заместитель директора "Спецавтохозяйства" Алхас Когония сообщил, что отстрел бродячих животных производится только по заявкам от населения.

"Мы посылаем бригаду по отстрелу, в месяц на отстрел уходит порядка 50 тысяч рублей", — сообщил он.

По его словам, за месяц "Спецавтохозяйство" отстреливает около 50 бродячих животных.

"Больше звонков в центральной части столицы. В Новом районе тоже были отстрелы. Кто-то "за", кто-то "против", но мы не занимаемся самодеятельностью. Как кто-то позвонил — решаем проблему", — рассказал Когония.

Он пояснил, что работники "Спецавтохозяйства" не стреляют собак в ошейниках, которые потерялись, а только в бродячих.

"Если нам скажут отлавливать собак и привозить к зоозащитникам, никаких проблем нет, мы готовы к этой работе. Но вы представляете, что будет, если мы будем привозить вам от 50 до 70 собак. Их надо кормить", — предупредил Когония.

Бродячие собаки © Sputnik / Томас Тхайцук

Бродячие собаки © Sputnik / Томас Тхайцук

Бродячие собаки © Sputnik / Томас Тхайцук

Бродячие собаки © Sputnik / Томас Тхайцук

Бродячие собаки © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Бродячие собаки

Зоозащитники считают, что животные нужны городу.

"Мы будем забирать собак, стерилизовать, либо кастрировать или же вакцинировать, либо прививать. Опыт европейских стран показывает, что города, которые полностью были опустошены от кошек и собак атаковали крысы, змеи и все ползучие. Это ждет и нас тоже", — заявила Карина Колпакчян.

Заместитель главы Сухума Леон Кварчия считает, что проблема бездомных животных должна решаться в администрации столицы.

"Речь идет о технической организации того процесса, о котором мы говорим, то есть никто не ставит цели отстреливать животных, цель стоит совершенно четкая – избавить горожан, детей, пожилых от животных, которые на них бросаются. Мы все регулярно сталкиваемся с тем, что выходишь на улицу, люди подходят, жалуются, некоторые достаточно в категоричной форме", — сказал Кварчия.

Главная задача столичных властей – обезопасить людей, подчеркнул он и предложил фонду защиты животных подготовить проект и представить его администрации.

"Изложите, как мы это будем делать, какие стороны должны быть в этом процессе задействованы, какие для этого требуются средства, какую поддержку вы от нас хотите", — сказал Леон Кварчия.

Замглавы столицы подчеркнул, что необходимо найти компромиссное решение, которое будет учитывать как интересы горожан, так и интересы защитников животных, выступающих с предложением о гуманном отношении к животным.