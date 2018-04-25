Малярии нет: как победили болезнь в Абхазии

25 апреля в мире отмечается Всемирный день борьбы с малярией. Об источниках малярии и способах ее предотвращения Sputnik Абхазия рассказали абхазские специалисты.

СУХУМ, 25 апреля – Sputnik. На сегодняшний день в Абхазии не зарегистрированы случаи заболевания малярией, сообщил в интервью корреспонденту Sputnik директор Института экологии Роман Дбар.

По его словам, еще в начале прошлого века Абхазия была местом распространения малярии, но в связи с осушением болот и борьбы с комарами-переносчиками к пятидесятым годам прошлого века очаги болезни были полностью уничтожены.

"К счастью, в Абхазии малярия сейчас отсутствует, но мир становится теснее, и человек, побывавший в малярийных районах, — потенциальный носитель этой болезни. Во времена СССР контроль за перемещением людей был жестким, проводился медицинский осмотр отдыхающих и особенно тех, кто раньше бывал в тропических странах. На данный момент необходимо уделять внимание санитарной обстановке в стране, потому что паразит может вернуться в любой момент", — считает ученый.

Вопреки сложившемуся в обществе мнению, посадка эвкалиптов не оказывает сильного влияния на предотвращение развития болезни, как и заполнение водоемов гамбузией.

"Безусловно, эвкалиптовое дерево, выделяя эфирные масла, отпугивает какое-то количество комаров, но реально влиять на картину распространения малярии оно не может. Гамбузия также сокращает численность комаров, но, к сожалению, они обитают не только в воде, но и в сырых подвалах города, а здесь требуется совсем другая система безопасности", — пояснил Дбар.

© flickr.com / matt Гамбузия.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева также придерживается мнения, что исключать вероятность появления в республике малярии невозможно.

"Настороженность по малярии у нас сохраняется и должна сохраняться всегда", — считает Беляева.

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По ее словам, абхазские специалисты совместно со Ставропольским противочумным институтом провели ряд исследований по видовой принадлежности комаров, населяющих Абхазию. Было выявлено, что анофелеса, переносчика малярии, в республике практически не осталось, его вытеснили новые виды комаров.

"Помимо совместных проектов с российскими коллегами, мы уже два года проводим масштабные работы по противокомаринным обработкам по всей Абхазии. В прошлом году была запущена республиканская программа по снижению численности малярийного комара, выделены деньги и специальные химикаты. На этот год работа планируется", — сообщила санврач.

Малярия – смертельно опасное заболевание, вызываемое паразитами, передающееся людям через укусы инфицированных комаров. Около 90% случаев заболевания приходится на районы Центральной Африки.