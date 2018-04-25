Президент Абхазии представил нового главу правительства

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду 25 апреля представил министрам нового главу правительства республики Геннадия Гагулия.

"Я думаю, все те, кто собрался, уже знают, что я подписал Указ о назначении премьер-министром Гагулия Геннадия Леонидовича и об освобождении предыдущего премьера в связи с переходом на другую работу. Просил бы всех понять, что это процесс рабочий. Да, есть определенные успехи, есть ошибки в работе Кабинета Министров, никто их не отрицает, но не до такой степени, как некоторые представляют", — сказал президент Рауль Хаджимба.

Глава государства выразил надежду на то, что работа Кабинета Министров позволит решить стоящие перед ним задачи.

"Просил бы еще раз встать рядом с новым руководителем, он всем хорошо известен, я думаю, что методы работы Геннадия Леонидовича известны всем, кто находится в этом кабинете. Спрос будет со всех достаточно жесткий. А предыдущему премьер-министру я еще раз хочу сказать спасибо за ту работу, которая была сделана. Не сомневаюсь, что впереди будет много возможностей показать себя на другом поприще", — подчеркнул Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба назначил нового премьер-министра Абхазии

Беслан Барциц поблагодарил членов Кабинета Министров за совместную работу.

"Я прежде всего хочу поблагодарить вас за ту работу, которую мы с вами делали на протяжении последних полутора лет. Это были непростые времена, многое получилось, есть то, что нужно продолжить. Я думаю, что опыт и знания Геннадия Леонидовича принесут тот результат, который ждет глава государства", — сказал Барциц.

Новый премьер-министр республики заметил, что нужно продолжить работу, которая проводилась предыдущим руководителем правительства.

"Требования одни и те же. Мы должны делать для нашей родины все, что необходимо. Если будут какие-то упущения, есть президент, который нас поправит. Рабочая "лошадь" – это Кабинет Министров, как мы будем работать, созидать, так и будет нас благодарить народ. Если мы будем тянуть вниз, значит наши дела пойдут вниз", — сказал Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Геннадий Гагулия

Президент назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра Республики Абхазия 24 апреля.

Беслан Барциц возглавлял Кабинет Министров республики с августа 2016 года.

Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны, председатель Совета Министров Абхазии в 1995—1997 и 2002—2003 годах. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1977-1986 годы – заместитель директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета Министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы России. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии.

В 2003-2004 годах был руководителем Администрации президента Абхазии. С 2005 года снова возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.