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Молоток в руках судьи

Дело о взрыве у телекомпании в Сухуме дошло до суда, но слушание отложено

© Fotolia / Gino Santa Maria
В Абхазии
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Взрыв на территории АГТРК произошел 17 октября 2016 года. Следствие установило личность мужчины, который пытался привести устройство в работу, им оказался гражданин Российской Федерации Сергей Тарасенко 1971 года рождения.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Слушание дела о взрыве на территории Абхазской телерадиокомпании в Сухуме, в причастности к которому обвиняется гражданин Абхазии Адгур Корсантия, отложено, информация об этом опубликована на официальном сайте Верховного суда Абхазии в среду 25 апреля.

Секретарь совбеза Мухамед Килба.
© Sputnik Бадрак Авидзба
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"Судебное заседание было отложено в связи с плохим самочувствием подсудимого, а также ходатайством прокурора и адвоката Константина Чагава, защищающего интересы Адгура Корсантия, возражавших против рассмотрения дела в отсутствии Кана Кварчия", — говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по уголовному делу назначено на 4 мая 11:00.

Взрыв на территории АГТРК произошел 17 октября 2016 года. Была установлена личность подорвавшегося мужчины, им оказался гражданина Российской Федерации Сергей Тарасенко 1971 года рождения.

По данным следствия, Тарасенко готовил покушение на депутата четвертого созыва Народного Собрания Абхазии Кана Кварчия. По подозрению в причастности к этому преступлению 5 ноября 2016 года был задержан гражданин Республики Абхазия Адгур Корсантия 1979 года рождения.

В тот же день Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба удовлетворил ходатайство Прокуратуры города Сухум об аресте Адгура Корсантия, подозреваемого в причастности организации покушения на убийство депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кана Кварчия.

Кан Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Адвокат Асида Арчелия заявила, что у следствия не было оснований для ареста ее подзащитного, который проходит как подозреваемый по делу взрыва на территории АГТРК.

7 ноября 2016 года Кан Кварчиа дал комментарий Информационному агентству Sputnik Абхазия, в котором сказал, что пока идет следствие делать определенные выводы и расставлять точки в этом вопросе, неправильно, но ему известные некоторые факты.

Этот преступление осудил Парламент Абхазии, заявив, что расценивает его как попытку дестабилизации государственной системы страны.

Экс-депутат парламента Кан Кварчия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалид войны II-ой группы, кавалер ордена Леона, награжден медалью "За отвагу" и медалью "За освобождение Кодора". Был депутатом Парламента четвертого созыва с 2011 по 2017 годы. Родился 1 июля 1974 года.

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Теги:
Адгур Корсантия, Кан Кварчия, Абхазия



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