Бойкое место: как с 2014 года в Абхазии менялись премьер-министры

С 2014 года за время президентства Рауля Хаджимба в Абхазии назначается уже четвертый премьер-министр. Накануне глава государства издал Указ о том, что в связи с переходом на другую работу пост председателя Кабинета Министров покидает Беслан Барциц, его сменил глава Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия.

Астанда Ардзинба,Sputnik.

Менее четырех лет назад 24 августа 2014 года четвертым президентом в истории Абхазии с четвертой попытки был избран Рауль Хаджимба. За лидера Форума народного единства Абхазии в первом туре президентских выборов отдали голоса более половины жителей республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский политический круговорот

Хаджимба вступил в должность 25 сентября 2014 года. Уже на следующий день прежний Кабинет Министров республики в полном составе ушел в отставку.

29 сентября президент подписал Указ о назначении премьер-министром 54-летнего Беслана Бутба. Новый глава правительства должен был в течение двух недель представить предложения по структуре и составу Кабинета Министров.

Бутба появился на политической арене республики в начале 2000-х годов. Российский бизнесмен, владелец гостиницы "Рица" в 2002 стал депутатом Народного Собрания – Парламента республики, в котором возглавил Комитет по межпарламентским связям. В 2007 после неудачной попытки пройти в новый состав Парламента, Бутба создал партию Экономического развития Абхазии (ЭРА), в том же году основал телеканал "Абаза ТВ".

В 2009 году он принимал участие в президентской гонке и занял второе место, набрав 18,5% голосов. После в 2012 году Бутба во второй раз стал депутатом Парламента страны.

После майских событий 2014 года, приведших к отставке президента Александра Анкваба и премьер-министра Леонида Лакербая, указом исполняющего обязанности главы республики, спикера Народного Собрания Валерия Бганба назначил Бутба и. о. вице-премьера.

На досрочных выборах президента, состоявшихся 24 августа того же года, Бутба поддержал кандидатуру Рауля Хаджимба.

Первый

После назначения Бутба премьером республики, тот представил новых министров. Минюст возглавила юрист Марина Пилия, Министерство финансов Амра Кварандзия, МВД генерал-майор милиции Рауль Лолуа, министром экономики стал бизнесмен и меценат Николай Ачба.

Из предыдущего состава Кабмина должности сохранили министр обороны Мираб Кишмария и министр иностранных дел Вячеслав Чирикба.

"Любое правительство временное, и в отведенное нам время мы должны сделать максимум полезного для нашей страны", — сказал тогда Бутба.

В конце марта 2015 года в Сухуме должно было состояться десятое заседание российско-абхазской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, которая работает в Абхазии с 2010 года.

Всего в рамках реализации этой программы было введено в эксплуатацию около 70 объектов.

Было заявлено, что с российской стороны межправкомиссию возглавит вице-премьер Александр Хлопонин, а с абхазской — премьер-министр Беслан Бутба. Однако уже 16 марта 2015 года Хаджимба отправил Бутба в отставку. Ранее глава правительства сделал устное заявление об отставке.

Бутба назначен полномочным представителем президента>>

"В последнее время меня как премьер-министра отсекли от большинства дел. В администрации президента создано фактически второе правительство. Я не собираюсь просто занимать свое место", — сообщил Бутба.

Он отметил, что не писал официального заявления об отставке, лишь поставил в известность президента о своем уходе с поста премьер-министра и добавил, что не видит больше смысла в своей работе.

Временное исполнение обязанностей главы правительства было возложено на первого вице-премьера Шамиля Адзинба.

9 апреля 2015 года был определен новый состав правительства страны. За исключением трех фамилий, главами министерств были названы те же лица, что занимали эти посты при Бутба. Новыми в Кабмине стали вице-премьер Дмитрий Сериков, министр экономики Адгур Ардзинба и министр сельского хозяйства Тимур Эшба.

В соответствии с новой структурой правительства у премьера стало двое заместителей, вместо трех. Также в новой структуре появилось одно новое министерство, их стало 14. Из структуры Минэкономики было выделено управление по курортам и туризму, и на его базе создано Министерство по курортам и туризму.

Второй

Новым председателем правительства стал Артур Миквабия, он и возглавил абхазскую делегацию на очередном заседании межправительственной комиссии, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития Абхазии и реализации Инвестиционной программы.

© Sputnik Анжелика Бения Артур Миквабия назначен главой Кабинета Министров

Бывший глава правительства Беслан Бутба 21 апреля того же года был назначен полномочным представителем президента Республики Абхазия по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами.

При премьерстве Миквабия была внедрена система казначейства, началась работа по оптимизации штата Кабинета Министров, реализован ряд мероприятий по Инвестиционной программе. Одним из самых непопулярных решений правительства Миквабия стало инициирование принятия поправки к закону об НДС, которая возмутила предпринимателей и привела к протестным акциям. Это заставило внести изменения и освободить от НДС некоторые категории товаров, однако в предпринимательской среде к инициативе сохранилось неоднозначное отношение.

Однако вопрос об объявлении недоверия премьер-министру Абхазии был впервые поднят на сессии Парламента в начале февраля 2016 года не в связи с НДС. Главу правительства обвинили в нарушении сроков по замене абхазских общегражданских паспортов. Впрочем, рассмотрение вотума недоверия было перенесено по просьбе президента. Позднее к вопросу возвращались в апреле и в июле, каждый раз откладывая обсуждение по различным причинам.

26 июля 2016 года премьер-министр Миквабия написал заявление о своей отставке. Временно его обязанности исполнял первый вице-премьер Шамиль Адзинба, который после также сложил свои полномочия и покинул правительство.

Миквабия подал в отставку с поста премьер-министра Абхазии>>

На брифинге 27 июля Рауль Хаджимба прокомментировал отставку премьер-министра, заявив, что Кабмин не выполнил в назначенные сроки поручения президента, изложенные в ежегодном послании к Парламенту.

"Были неплохие результаты, но в целом, я не могу сказать, что эта работа была выполнена основательно и качественно. Время требует большей оперативности работы всех министерств и ведомств", — сказал президент.

При этом Хаджимба подчеркнул, что отставка премьера не связана с вынесенным на повестку дня сессии Парламента вопросом о вотуме недоверия главе правительства.

Тем не менее, президент тогда высказал мнение о необходимости участия депутатов Парламента при назначении премьер-министра.

"Кандидатура премьер-министра должна представляться президентом в Парламент и утверждаться депутатами, и этот кандидат должен прорабатывать определенную программу действий, будучи премьер-министром", — отметил Рауль Хаджимба.

Только это, по мнению главы государства, поможет привести к сбалансированному отношению между ветвями власти.

Третий

Миквабия на посту премьер-министра сменил Беслан Барциц. В правительство он перешел с позиции руководителя Администрации президента. Указ о назначении премьер-министром Барциц был подписан Хаджимба 5 августа 2016 года.

Тогда, говоря о частой смене премьеров, президент отметил, что "отставки будут до тех пор, пока не наладится эффективная работа".

Выпускник юридического факультета Абхазского государственного университета Беслан Барциц родился 22 июля 1978 года в Гагре. С 2007 по 2009 год Барциц работал помощником вице-президента Республики Абхазия. В 2012 году был избран депутатом Парламента Абхазии. В 2014 году назначен главой администрации Гагрского района. С 2016 по 2017 год Беслан Барциц занимал должность руководителя Администрации президента Абхазии.

В декабре 2017 года премьер-министр Абхазии Беслан Барциц и вице-премьер России Александр Хлопонин подписали протокол по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, что увеличило резервный фонд президента Абхазии на 150 миллионов рублей. Деньги были направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в частности, взрыва на складе боеприпасов в Приморском в августе 2017 года.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва Барциц сообщил, что порядка 5,5 миллионов рублей было выделено на оказание помощи отдыхающим, пострадавшим при взрыве, в 42 домах восстановлена кровля, в 50 квартирах многоэтажного дома установлены стеклопакеты, и с нуля возводятся 12 новых домов.

В начале января 2018 года на встрече с общественностью Гудаутского района Барциц рассказал об осуществленных и запланированных мероприятиях по развитию Гудаутского района в рамках Инвестпрограммы, включая восстановление электрических подстанций, замену лифтов, ремонт и восстановление многоквартирных домов, замену и монтаж водопроводных сетей в ряде сел, строительство детского сада в Новом Афоне и восстановление здания школы в селе Лыхны.

В Сухуме в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 годов строятся здания Верховного суда, Абхазского государственного университета и студенческое общежитие. В рамках программы в Гагрском, Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах ведутся работы по ремонту магистральных трубопроводов и автодорог, в районах строятся детские сады и школы.

Тем не менее это не помешало значительной части депутатов Парламента республики на последнем заседании 2017 года проголосовать за объявление вотума недоверия главе правительства Беслану Барцицу.

"В связи с неудовлетворительной работой Кабинета Министров Абхазии и снижением авторитета органов исполнительной власти", — звучала официальная формулировка. В итоге для вынесения вотума не хватило двух голосов.

При этом представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба заявил, что аргументы депутатов "ни фактами, ни цифрами не подтверждены".

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии представил нового главу правительства

Четвертый

24 апреля 2018 года президент Хаджимба подписал Указ об освобождении Беслана Барциц от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу.

Его место занял президент Торгово-промышленной палаты семидесятилетний Геннадий Гагулия, в прошлом уже бывший дважды в кресле премьер-министра. В первый раз Гагулия возглавлял Кабмин с 1995 по 1997 год, второй раз — в период с 2002 по 2003 годы.

Какую позицию в структуре правительства займет экс-премьер Беслан Барциц, или что же стоит за словами "переход на новую работу", пока не сообщается.