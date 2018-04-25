Абхазские врачи призывают пройти вакцинацию от кори

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии увеличилась заболеваемость корью, рассказала на брифинге, посвященном Всемирной неделе иммунизации, замминистра здравоохранения Мактина Лакербая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Индивидуальное решение: вакцинация детей в Абхазии

"Сейчас распространилась инфекция кори. Из-за этого Министерство здравоохранения начала кампанию дополнительной вакцинации против кори. В соседних регионах зарегистрированы случаи, когда корью заболевали не только дети, но и взрослые. И это более опасно – есть случаи со смертельным исходом. Вакцинация снижает риск заболевания и облегчает его течение", – сказала она.

За последние 25 лет в Абхазии только один раз проводилась вакцинация от кори. По словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, этого не достаточно.

"Вакцина может защитить только тогда, когда большинство сделает прививки. Должен быть коллективный иммунитет. Особенно в случае кори, так как это вирусное заболевание. Заболевание даже одного человека может повлечь вспышку. У взрослых это заболевание протекает еще тяжелее, чем у детей. Если корью заболевает человек с иммунодефицитом, то это ведет к смертельному исходу. С 1993 по 1995 годы вакцинация детей от кори вовсе не проводилась. Из-за этого сейчас накопилась большая прослойка иммунонезащищенных", – констатировала Скорик.

В дополнительную антикоревую кампанию обязательно должны привиться и дети, и взрослые.

"Те вакцины, которые прививали раньше, они рассчитаны на 15 лет. Сейчас же используется другая вакцина – бельгийская, которая рассчитана на 25 лет", – рассказала главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

Новая вакцина не дает побочных эффектов, не аллергенная и защищает от трех заболеваний: кори, краснухи и паротита.

"Препарат имеет широкий опыт применения. После прививок у нас еще не было никаких осложнений. Пожалуйста, приводите детей, – призвала жителей Абухба. – Осложнения после кори опасны для жизни".

В Абхазии с 24 по 30 апреля проходит Всемирная неделя иммунизации. Цель акции – рассказать людям о пользе вакцинации и о смертельно опасных заболеваниях. Как отметила замминистра здравоохранения Абхазии, каждый человек несет социальную ответственность за то, что не прививается сам и не прививает своих детей. Иммунопрофилактика – один из самых эффективных способов защитить себя и окружающих от вирусных заболеваний.

Всемирная неделя иммунизации проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения.