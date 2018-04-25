Барциц вернулся в администрацию президента Абхазии, Аршба ушел в правительство

Беслан Барциц покинул пост премьер-министра Абхазии 24 апреля 2018 года. На эту должность в третий раз был назначен Геннадий Гагулия.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Рауль Хаджимба назначил экс-премьера республики Беслана Барциц на должность руководителя администрации президента, официальное сообщение об этом появилось на сайте главы государства в среду 25 апреля.

Президент освободил Даура Аршба от должности руководителя Администрации Президента Республики Абхазия и назначил на его место Беслана Барциц, который 24 апреля был снят с поста главы правительства. В свою очередь президентским указом от 25 апреля Даур Аршба стал первым вице-премьером в новом Кабинете Министров, возглавляемом бывшим президентом Торгово-промышленной палаты, семидесятилетним Геннадием Гагулия.

Гагулия в прошлом дважды занимал премьерское кресло. В первый раз с 1995 по 1997 год, во второй — в период с 2002 по 2003 годы.

Даур Аршба был на посту руководителя администрации президента с 10 октября 2016 года. С ноября 2014 года он был вице-спикером парламента Абхазии.

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Аршба родился 28 марта 1962 года в Ткуарчале. Он участник национально-освободительного движения абхазского народа, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Один из инициаторов создания партии "Форум народного единства Абхазии".

Беслан Барциц родился 22 июля 1978 года в Гагре. С 2007 по 2009 год работал помощником вице-президента Республики Абхазия. В 2012 году был избран депутатом Парламента Абхазии. В 2014 году назначен главой администрации Гагрского района. С 16 мая 2016 года Беслан Барциц занимал должность руководителя Администрации президента Абхазии. С августа 2016 года по апрель 2018 года был главой правительства Абхазии.