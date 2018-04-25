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Кабинет министров республики Абхазия

Новый состав Кабмина Абхазии утвердят в течение трех месяцев

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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27021

Президент Абхазии назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра Республики Абхазия 24 апреля.

СУХУМ, 25 апр – Sputnik. Новый состав Кабмина Абхазии премьер утвердит в течение трех месяцев, сказал в интервью радио Sputnik начальник аппарата Кабинета министров Абхазии Давид Сангулия.

"В связи с отставкой Беслана Барциц и назначением Геннадия Гагулия на должность премьер-министра, согласно закону Республики Абхазия, отставка премьера влечет за собой отставку аппарата Кабмина. При отставке премьера в течение трех месяцев новый премьер должен утвердить новый состав Кабинета министров. Прежний же состав продолжает выполнять свои обязанности на срок не более трех месяцев. Сейчас же все министры в статусе исполняющих обязанности ", – пояснил он. 

24 апреля президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.

Министрам Хаджимба поручил продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава.

Кабинет министров республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны,  председатель Совета Министров Абхазии в 1995—1997 и 2002—2003 годах. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1977-1986 годы – заместитель директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета Министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы России. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии.

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Теги:
Давид Сангулия, Абхазия



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