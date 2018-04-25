Президент в премьеры: как будет работать ТПП Абхазии после ухода Гагулия

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия 24 апреля был назначен новым главой правительства Абхазии. О том, как сложится работа ТПП республики после ухода ее основателя, чем будет полезен опыт Гагулия в Кабинете Министров, рассуждают бывший вице-президент ТПП республики Адгур Лушба и Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Основать и руководить

Бывший вице-президент ТПП, ныне член правления организации и заместитель главы Администрации Президента Абхазии Адгур Лушба рассказал о том, при каких условиях создавалась палата в 2002 году.

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"После того, как наше государство начало активно развиваться, возникла потребность в создании Торгово-промышленной палаты. Прежде чем был подготовлен специальный закон о ТПП, Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба была учреждена Торгово-промышленной палаты", — сказал Лушба.

После ухода Геннадия Гагулия в премьер-министры, согласно установленной процедуре, выборы нового председателя Торгово-промышленной палаты будут проходить на заседании правления, пояснил он.

"Выносится этот вопрос на обсуждение, правление избирает путем голосования нового руководителя Торгово-промышленной палаты сроком на пять лет. Президент руководит исполнительной деятельностью ТПП, ежегодно отчитывается пред правлением о проделанной работе за истекший год. Проведение выборов нового главы ТПП, думаю, произойдет на днях", — сообщил Адгур Лушба.

Это уже третье назначение Геннадия Гагулия на должность премьер-министра Абхазии. Первый раз он был с 1995 года по 1997 год, во второй раз Гагулия возглавил Кабинет Министров в 2002 году и проработал до 2003 года.

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц отметил, что ему легко оценивать работу ТПП республики под руководством Геннадия Гагулия.

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"Здесь можно, совершенно не кривя душой, говорить о проекте, который снискал большой успех и уважение у жителей Абхазии, наших партнеров за пределами республики. Я убежден в том, что Геннадий Леонидович Гагулия создал боеспособный коллектив, который в состоянии решать самые сложные, динамичные и амбициозные задачи", — отметил Барциц.

Под руководством Геннадия Гагулия было создано огромное количество международных торговых контактов, заметил он.

"Было огромное количество мероприятий, которые влияют на положительный имидж, на международный авторитет Абхазии. Каталоги наших предприятий, презентации наших сельскохозяйственных возможностей, которые ТПП постоянно организовывает в разных странах и в субъектах России, приносят огромный эффект", — сказал торгпред.

Отвечая на вопрос, как сложится работа ТПП после ухода Геннадия Гагулия, Барциц уверен, что работа палаты не изменится.

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"Работа ТПП поставлена на такие рельсы, что замедлить ее или сделать ее работу менее эффективной невозможно. Я думаю, что она и дальше будет достойно выполнять те функции, которые стоят перед ней", — заметил он.

Олег Барциц уверен, что правительство при новом премьере успешно справится с поставленными задачами.

"Думаю, что Геннадий Леонидович с его опытом, с его обширными связями в европейском истеблишменте, деловых кругах разных стран придаст достаточно серьезный импульс международной деятельности Абхазии. Я как торговый представитель надеюсь, что он придаст дополнительный импульс экспорту", — сказал торгпред.

Первые шаги

Первоначально, после создания ТПП, шла работа по налаживанию контактов с регионами Российской Федерации, напомнил Адгур Лушба.

"Потом, со временем, контакты значительно расширились, сегодня у ТПП достаточно много соглашений с другими странами, это является площадкой, для того, чтобы расширять спектр своей работы, поддерживать контакты и проводить совместные мероприятия", — сказал он.

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Торгово-промышленная палата на своем пути столкнулась и продолжает сталкиваться с различными трудностями.

"Трудностей складывается всегда много, особенно это ощущается на территориях иных стран за исключением Российской Федерации. С партнерами из других стран отношения всегда складываются достаточно хорошие. Однако, было и есть очень много попыток, когда через посольства Грузии в этих странах блокируется участие ТПП Абхазии в тех или иных международных мероприятиях, включая форумы и выставки, вплоть до требований о закрытии павильона", — подчеркнул Лушба.

Бывший глава палаты считает ТПП Абхазии детищем Геннадия Гагулия.

"Он убедил первого президента в том, что такая структура нужна, тем более в тот период, когда республика была вообще никем не признана и выход на внешние площадки был достаточно проблемным, все упиралось в политическую составляющую. Торгово-промышленная палата, как негосударственная структура не участвующая в политическом процессе, была хорошей площадкой для налаживания экономических отношений", — сказал он.

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Деятельность Торгово-промышленной палаты, по мнению Лушба, стала узнаваемой, коммерческие связи установлены по всему миру.

Торгово-промышленную палату Абхазии Геннадий Гагулия возглавил в 2002 году сразу после создания организации. В том же году ему пришлось покинуть ТПП и занять должность премьер-министра Абхазии.

В 2005 году он снова возглавил палату. До этого времени ТПП руководил Юрий Акаба.

За более чем полтора десятка лет своей работы Торгово-промышленная палата Абхазии наладила контакт с российскими деловыми организациями, с которыми подписано около 60 соглашений, есть соглашения с палатами других стран.