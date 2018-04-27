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Витебский мясокомбинат

Мясокомбинат в Гулрыпшском районе планируется запустить в августе

© Sputnik . Руслан Кривобок
В Абхазии
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Представители Минэкономики и Государственного инвестиционного агентства проинспектировали строительство мясоперерабатывающего завода в Гулрыпшском районе 25 апреля.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Строительство мясоперерабатывающего завода в Гулрыпшском районе находится на завершающей стадии, планируемая дата запуска назначена на август этого года, сказал в интервью на радио Sputnik директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба.

Завод строится в рамках программы льготного кредитования по инвестиционной программе Министерства экономики Абхазии.

"Завод по производству колбаса-сосисочной продукции в Гулрыпшском районе уникален в своем роде, это единственный завод на территории Абхазии, который будет производить данную продукцию. Объект пока в процессе строительства", — подчеркнул он.

Учет
© Фото : Pixabay
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Общая сумма инвестиций 54 миллиона 970 тысяч рублей, сообщил глава Инвестагентства.

"Была задержка строительства в связи с тем, что второй транш вовремя не был перечислен инициатором этого проекта в виду объективных обстоятельств, которые возникли с назначением нового руководителя Инвестиционного агентства являющегося нашим партнером от российской стороны", — рассказал Гицба.

Оборудование завода позволит выпускать до пяти тысяч килограмм продукции в сутки, подчеркнул он.

"Но инициаторы на первом этапе, в процессе освоения рынка этого сегмента, рассчитывают, что будут выпускать до одной тонны продукции в сутки", — поделился планами Гицба.

Сырье для изготовления продукции будет поставляться в республику из Ставропольского края, сообщил он.

"К сожалению, наши собственные возможности не позволяют закупить сырье у местного населения, но мы надеемся, что открытие этого и подобного рода объектов придадут стимул, для того, чтобы развивалась сфера, которая обеспечит развитию животноводства. У нас есть молочный завод, если бы у нас были условия при которых отпала бы необходимость приобретать сырье за пределами Абхазии, то конечно это сократило бы издержки производства", — считает руководитель Инвестагентства.

Инар Гицба
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На предприятии смогут трудоустроиться 34 человека, сообщил Инар Гицба.

Государственное инвестиционное агентство оказывает содействие в реализации проектов, которые были одобрены в рамках инвестиционной программы в рамках программы льготного кредитования, сказал Инар Гицба.

"Одно из направлений нашей деятельности – мониторинг реализаций тех проектов, которые одобрены к реализации. Буквально месяца два назад, когда наши коллеги были на этом объекте, конечно ситуация была несколько иная, чем то, что мы увидели сейчас", — заметил Гицба.

К зданию завода еще предстоит подвести коммуникации, сообщил глава Инвестагентства.

"Основные агрегаты оборудования для завода уже куплены, они находятся в дороге", — сказал он.

Продукция которая будет производиться в Гулрыпшском заводе будет рассчитана исключительно на продажу на местном рынке.




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