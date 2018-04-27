В рамках Всемирной недели иммунизации в Абхазии проходит кампания против кори, инициированная Министерством здравоохранения республики, которая началась 23 апреля и завершится 30 апреля.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Бельгийская вакцина "Приорикс", которую используют против кори в Абхазии, оказывает тройное действие, рассказала корреспонденту Sputnik главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Абхазские врачи призывают пройти вакцинацию от кори

"Минздрав Абхазии закупил достаточное количество препаратов для вакцинации. Эта бельгийская вакцина "Приорикс" давно известна и апробирована. К счастью, не было ни одного серьезного осложнения после нее. "Приорикс" содержит в себе три вида вакцин – от кори, краснухи и паротита", — сказала Абухба.

Она добавила, что кампания, инициированная Министерством здравоохранения Абхазии и направленная на привлечение общественного внимания к этой проблеме, началась 23 апреля и продлится до 30 апреля, но плановая вакцинация проводится в течение всего года.

Во многих странах наблюдается подъем заболеваемости кори среди детей и взрослых, подчеркнула Ада Абухба. Такая тенденция прослеживается в нескольких регионах Российской Федерации, Белоруссии, Украине и Грузии.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Тройной "удар" по вирусу: в Сухуме проходит вакцинация от кори

"Хочу напомнить, что прививку от кори детям делают в возрасте одного года и шести лет. В некоторых регионах России сейчас наблюдается резкий подъем заболеваемости корью. Рост заболеваемости наблюдается также в республиках Северного Кавказа, Украине, Белоруссии и Грузии, причем, есть случаи со смертельным исходом", — отметила главврач Сухумской детской поликлиники.

Благодаря ежегодной вакцинации, добавила она, в Абхазии с 2014 года среди детей не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Статистика по иммунизации в Сухуме лучше, чем в остальных районах республики, и приближается к мировым показателям.

По словам Абухба, в столице Абхазии количество привитых от кори детей в возрасте одного года и шести лет близко к 90%, и это хороший результат, уверена она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вакцинация

Врач напомнила о том, что существуют противопоказания при вакцинации от кори. Ее делать нельзя при первичном иммунодефиците, острых инфекционных заболеваниях или же при обострении хронических заболеваний.

"Поэтому каждый раз перед вакцинацией мы осматриваем ребенка, измеряем температуру, а перед самой первой вакцинацией младенец у нас проходит общеклинический анализ крови, мочи и УЗИ диагностику, чтобы мы ничего не пропустили", — объяснила Абухба.

Процедуру вакцинации бесплатно могут пройти не только жители Сухума, но и других районов Абхазии, а также зарегистрированные иммигранты.

Количество людей, которые негативно настроены ко всем видам вакцинации, становится меньше, отметила врач.

"Такие родители, конечно же, еще встречаются, но в последние годы их число становится все меньше. Мы стараемся проводить с ними беседу и просим привить ребенка хотя бы от одной инфекции", — сказала она.

С понедельника и к полудню пятницы 27 апреля прививки от кори в Сухумской детской поликлинике сделали около 200 детям, сообщила медсестра Ольга Костина.