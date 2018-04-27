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Генсек НАТО: у Грузии есть инструменты для подготовки к вступлению в альянс

© Fotolia / Kariochi
В Абхазии
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Правительство Грузии в апреле 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.

СУХУМ, 27 апр — Sputnik. Грузия обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы подготовить свое вступление в НАТО, сказал в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik
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"Грузия станет членом НАТО при выполнении необходимых требований, и у Грузии есть все необходимые практические средства для подготовки к членству", — сказал он.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите глав стран-членов НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса. В ходе саммита военно-политического блока в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.

Правительство Грузии на заседании 13 апреля 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.




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