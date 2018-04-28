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28 апреля 1993 года: восемь кабардинцев погибли за свободу Абхазии

© Фото: Facebook/ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (258)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

28 апреля Конгресс Кабардинского народа и "Адыгэ хасэ" сообщил траурную весть о гибели восьмерых добровольцев из Кабарды.

"Огромное горе постигло семьи: Карданова Владимира,  Шогенова Анзора, Занилова Камболата, Тарчокова Задина, Лихова Роберта, Жилетежева Руслана, Даурова Тимура, Пачева Ладина. Эти молодые люди сполна выполнили миссию мужчин, став защитниками слабых, справедливого дела единокровных братьев. Не успев вкусить в полной мере мирских радостей, эти юноши прибыли на землю суверенной Абхазии, чтобы стоять насмерть за свободу и независимость Апсны. Безмерно горе, которое постигло ваши семьи. Вместе с вами скорбит весь кабардинский народ. Мы никогда не забудем ваш подвиг, юные друзья. Мы низко склоняем свои головы перед памятью героев Абхазии и Кавказа. Светлая память о юных героях навсегда останется в памяти народной и будет служить примером доблести, отваги, благородства и чести. Да будут прокляты те, кто безвременно их лишают жизни", – говорится в сообщении.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (258)

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