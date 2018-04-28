28 апреля 1993 года: восемь кабардинцев погибли за свободу Абхазии

28 апреля Конгресс Кабардинского народа и "Адыгэ хасэ" сообщил траурную весть о гибели восьмерых добровольцев из Кабарды.

"Огромное горе постигло семьи: Карданова Владимира, Шогенова Анзора, Занилова Камболата, Тарчокова Задина, Лихова Роберта, Жилетежева Руслана, Даурова Тимура, Пачева Ладина. Эти молодые люди сполна выполнили миссию мужчин, став защитниками слабых, справедливого дела единокровных братьев. Не успев вкусить в полной мере мирских радостей, эти юноши прибыли на землю суверенной Абхазии, чтобы стоять насмерть за свободу и независимость Апсны. Безмерно горе, которое постигло ваши семьи. Вместе с вами скорбит весь кабардинский народ. Мы никогда не забудем ваш подвиг, юные друзья. Мы низко склоняем свои головы перед памятью героев Абхазии и Кавказа. Светлая память о юных героях навсегда останется в памяти народной и будет служить примером доблести, отваги, благородства и чести. Да будут прокляты те, кто безвременно их лишают жизни", – говорится в сообщении.

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