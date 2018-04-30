"Премьера" правительства: Гагулия рассказал, чего ждать от нового Кабмина Абхазии

Новый премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в интервью Абхазскому телевидению рассказал, сколько времени уйдет на формирование нового состава Кабинета Министров и появятся ли в нем новые лица.

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Непростое решение

Решение возглавить Кабинет Министров в третий раз далось очень тяжело, признался новый премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия в интервью Абхазскому телевидению.

"Было тяжело, но была необходимость, я об этом говорил на представлении, что мы солдаты нашей родины – Абхазии, и мы все должны служить ее интересам. Если наш главнокомандующий призывает к тому, что мы должны трудиться на том или ином фронте, мы должны переходить на тот фронт, где мы нужны. Если исходить из своего личного блага, тогда у нас очень многие дела не получатся", — уверен он.

Руководитель Кабинета Министров сказал, что для Абхазии никогда не было простых времен.

"Есть определенное давление на Россию, мы также связаны со всем миром, и поэтому многие происходящие события влияют на нас и, конечно, очень плохо влияют на внутреннюю социально-экономическую ситуацию", — сказал Гагулия.

Новый премьер-министр положительно оценил работу предыдущего правительства республики.

"Я не говорю, что до меня работа шла плохо, что я бы сделал лучше. Я могу охарактеризовать работу правительства как хорошую, но у каждого свои подходы, у каждого свое видение. Вот вы журналист, вы по-своему спрашиваете, придет другой журналист, будет совершенно по-другому спрашивать. Я также пришел, буду спрашивать, может быть, мои вопросы будут по-другому восприниматься и решаться иначе", — заметил он.

Когда появится новый состав Кабмина

Новый состав Кабинета Министров будет определен в течение двух недель, а не за отведенные законом три месяца, рассказал премьер-министр республики Геннадий Гагулия.

"Если я буду заниматься формированием правительства три месяца, нам здесь делать нечего. Я уже беседовал с пятью министрами, хотел понять, будут ли они со мной работать и разделять мое видение. Мы пришли к определенному мнению, и кое-кто из правительства уже может претендовать на свою должность", — подчеркнул новый глава Кабмина.

При этом новые лица в новом составе правительства будут, заметил Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бойкое место: как с 2014 года в Абхазии менялись премьер-министры

"Не очень много, но ожидается", — поделился он.

Данный состав Кабинета Министров состоит из нормальных, работающих людей, поэтому больших преобразований и изменений не будет, сказал премьер-министр.

"Самое главное для нас — это создание структуры правительства, может быть, какие-то изменения будут, нужно утвердить состав Кабинета Министров, представить всех министров. Немного будет изменена структура Кабинета Министров не в сторону сокращения, а в сторону оптимизации, подчиненности", — добавил он.

Члены правительства будут наделены большими полномочиями и правами, сообщил Гагулия.

"К ним будут подвязаны многие органы центрального управления, и министр, как член правительства, будет отвечать за их работу", — отметил Гагулия.

Об экономике

Поднятие экономики республики зависит от умения распоряжаться ресурсами, считает премьер-министр.

"Все зависит от умения правильно распределить идущие финансовые потоки (из России — ред), от контроля государства над тем, что происходит. Есть финансовые потоки, которые тяжело контролировать государству, но их создают те же предприниматели, которые живут в Абхазии, они могут быть разной национальности, но считаются гражданами страны", — подчеркнул Гагулия.

В пример он привел расчеты за наличные средства, которые осуществляются в различных фирмах.

"Хотя у нас есть Указ о том, что не разрешается проводить расчеты за наличные деньги, только безналичный расчет, но он нарушается. К каждому не поставишь же милиционера или человека из налоговой, это же просто мораль того, кто это делает", — сказал он.

Необходимо продумать схему работы, чтобы у предпринимателей не было заинтересованности совершать операции по наличному расчету.

"В нашей системе работы есть прорехи, которыми пользуются недобросовестные люди. Надо сделать четкую систему, ввести кассовые аппараты во всей Абхазии", — подчеркнул Гагулия.

О наборе на госслужбу

По словам Геннадия Гагулия, нужно пересмотреть систему набора кадров на государственную службу.

"Сегодня многие претендуют на разную работу, не обладая достаточными знаниями и потенциальными возможностями. После того как работник принят, предъявлять ему претензии, что он ничего из себя не представляет, трудно. Для многих будет тяжело понять, что он не соответствует той или иной должности", — сказал Геннадий Гагулия.

О коррупции

Говоря о борьбе с коррупцией, Геннадий Гагулия подчеркнул, что все граждане должны противостоять ей.

"Давайте зададим себе главный вопрос, а кто это делает, не мы с вами? Кто составляет коррупцию, это те же наши граждане, наши близкие люди. Если обыкновенный гражданин, который говорит о коррупции, а сам, приходя в какое-то учреждение, дает, как он сам называет, подарок. Получается — два коррупционера, один дал – другой взял, но оба они граждане Абхазии. Выйдя из помещения, они на второй день обсуждают то, какая коррупция в республике", — говорит Гагулия.

О безработице

Премьер-министр также затронул вопрос безработицы в республике.

"Мы все сегодня говорим, что негде найти работу, что нет возможности устроиться на работу, а когда речь заходит о том, что мы ищем людей, которые могли бы потенциально быть пригодными к той или иной работе, их нет.

Я, находясь в Торгово-промышленной палате, задумывался над этим вопросом, мы объявляли внутренние конкурсы о приеме на работу, но люди не приходили. Каждый боялся, что он придет и на этом конкурсе выявится, что он недостоин этой работы, сразу появлялось уязвленное самолюбие", — заметил руководитель Кабмина.

О декларировании чиновниками доходов

Также Геннадий Гагулия высказался за то, чтобы чиновники декларировали свои доходы.

"Я думаю, что чиновник должен декларировать доходы, у народа возникает много разных вопросов, и эти вопросы связаны с тем, что все говорят, что получают 10-15 тысяч, а ездят на автомобилях, которые стоят полтора миллиона рублей. Кто ему дал эту машину? Папа, дядя, бабушка? Никто не знает. Я думаю, нужно сделать так, чтобы чиновники декларировали доходы и после ухода с той или иной должности еще 2-3 года", — сказал Гагулия.

Президент назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра Республики Абхазия 24 апреля.