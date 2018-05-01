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Скачки в селе Кутол

Мир, труд, скачки: праздник весны отметили в Кутоле

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Несмотря на то, что Первомай отмечается в Абхазии не так масштабно, как во времена Советского Союза, когда люди выходили на парады, устраивали массовые гуляния, праздник весны и труда дошел до наших дней и отмечен красным цветом в календаре. 

Традиционные скачки

С самого утра к Кутолскому ипподрому начали собираться участники конноспортивных соревнований и любители традиционных игр. Среди них было много маленьких детей – будущих наездников, некоторые из них, оседлав длинные палки, изображали захватывающие скачки, оглядываясь назад, как бы не догнал соперник.

Скачки в селе Кутол 

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Скачки в селе Кутол

А среди взрослых все было по-настоящему: пять скачек на различные дистанции, метание дротиков и конный футбол ожидали любопытную публику.

"Мы уже пять лет подряд проводим праздник весны и труда, как вам известно, благодаря Беслану Абхазава у нас есть ипподром, наши кони участвуют в различных соревнованиях за пределами республики. Мы любим спорт, он объединяет молодежь", — сказал руководитель администрации села Кутол Вахтанг Кварацхелия.

Фотоленту с праздника в Кутоле смотрите здесь>>

В конноспортивных соревнованиях участвовали наездники из Гагрского, Гудаутского, Гулрыпшского и Очамчырского районов. Как и на всех подобных мероприятиях, голос ведущего призывал увлеченных зрителей отойти подальше от коней, так как это может быть опасно для их здоровья.

Первомайские призы

Организаторы подготовили для участников пять дистанций, скакуны соревновались за приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции в 1400 метров – здесь быстрее всех оказался Ислам Этлухов.

Кубок имени второго президента Сергея Багапш на дистанции 1800 метров завоевал Инал Голандзия из Кутола, он также получил приз действующего президента Рауля Хаджимба. Приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов выиграл наездник из Гудауты Тимур Чхапелия.

Скачки в селе Кутол

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Скачки в селе Кутол

Помимо взрослых, в скачках участвовали и дети до 12 лет, они выявляли сильнейшего на дистанции в 1000 метров, лучшим наездником среди детей стал Даут Тапагуа из села Кутол.

"Это мои первые соревнования на таком уровне, я очень люблю лошадей и поэтому собираюсь продолжать выступать, участвовать в конноспортивных соревнованиях", — сказал 14-летний Спартак Цвижба из команды "Кудры".

Скачки в селе Кутол
© Sputnik / Томас Тхайцук
Скачки в селе Кутол

Среди зрителей скачек были и гости республики, одна из них россиянка Лора Кузьмина со своей дочерью.

"Мы с дочкой в первый раз посещаем такие соревнования и чувствуем себя здесь очень хорошо, отношение местных жителей очень доброжелательное. Яркое солнце, желтые цветочки, люди очень радостно реагируют, когда выигрывают их односельчане. Мы ни разу не видели жокеев, лошади прекрасно подготовлены, все очень зрелищно", — поделилась она эмоциями.

В большинстве видов конноспортивных соревнований первыми оказывались наездники из Кутола, команда из этого села выиграла конный футбол и соревнования в метании дротиков.

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