Традиционный Первомай в Кутоле

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  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
  • Скачки в селе Кутол
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.

Праздник весны и труда отметили в селе Кутол конноспортивными соревнованиями, в которых приняли участие наездники из различных районов Абхазии.

Организаторы подготовили для участников пять дистанций, скакуны соревновались за приз Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции в 1400 метров – здесь быстрее всех оказался Ислам Этлухов.

Кубок имени второго президента Сергея Багапш на дистанции 1800 метров завоевал Инал Голандзия из Кутола, он также получил приз действующего президента Рауля Хаджимба. Приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов выиграл наездник из Гудауты Тимур Чхапелия.

Помимо взрослых, в скачках участвовали и дети до 12 лет. Сильнейшим среди детей на дистанции 1000 метров стал наездник Даут Тапагуа из села Кутол.




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