Как стать репатриантом и "не потеряться" в Абхазии

Государственный комитет Абхазии по репатриации был создан 23 марта 1993 года в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазскими диаспорами. О том, как и кто может стать репатриантом, на какую поддержку они могут рассчитывать и с какими проблемами сталкиваются, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава

Как стать репатриантом

Со дня создания Госкомитета Абхазии по репатриации статус репатрианта получили около десяти тысяч человек, примерно пять тысяч из них постоянно проживают на своей исторической родине. В основном это соотечественники из Турции, Сирийской Арабской Республики и Иордании. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik начальник социально-адаптационного отдела Госкомитета по репатриации Алиас Нанба.

Он объяснил, что статус репатрианта могут получить этнические абхазы, прямые потомки беженцев, покинувших родину в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн, других исторических событий XIX века, вынудивших этнических абхазов оставить территорию проживания, а также соотечественники, которые оказались в опасной для жизни ситуации.

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В упрощенном порядке обрести статус репатрианта также могут прямые родственники людей (до третьего колена — ред.), которые уже получили статус репатрианта.

"Для того чтобы наш соотечественник получил статус репатрианта, он должен обратиться в гражданский отдел Госкомитета по репатриации и написать заявление, в котором он просит наделить его этим статусом. Мы в свою очередь отправляем официальный запрос в наши культурные центры и организации в Турции, САР, Иордании и в другие страны, где проживают наши соотечественники, на подтверждение информации о том, действительно ли этот человек является этническим абхазом", — рассказал Алиас Нанба и добавил, что ответ на запрос обычно приходит быстро.

После того как подтвердится этническая принадлежность человека, претендующего на статус репатрианта, в гражданском отделе Госкомитета собирают необходимый пакет документов для получения абхазского гражданства и направляют их в паспортное Управление МВД Абхазии. Новые документы выдаются в ускоренном режиме.

Одна из наиболее серьезных проблем, с которыми может столкнуться репатриант, получивший абхазское гражданство, подчеркнул Нанба, связана с его фамилией. Он уточнил, что во внутреннем паспорте гражданина Абхазии (зеленый — ред.) пишется его историческая фамилия, а в загранпаспорте (синий — ред.) – фамилия, которую приобрели его предки после переселения.

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"Чаще всего наши соотечественники записаны в документах не под своей исторической фамилией, а под фамилией, которую они получили в стране пребывания.

Получается, когда он находится в Абхазии, пользуется одним паспортом, а во время пересечения государственной границы обязан предоставить загранпаспорт, где указана другая фамилия. Многие репатрианты этим недовольны и говорят, что предоставляет им много неудобств. К примеру, во время выезда в Россию на личном автотранспорте, которая оформлена на него по внутреннему паспорту", — отметил Нанба и выразил надежду, что с получением нового образца паспорта гражданина Абхазии и достижений определенных договоренностей с Российской Федерацией, эта проблема решится.

На официальном сайте Госкомитета Абхазии по репатриации можно получить общую информацию о нем, найти контакты отделов и связаться с его сотрудниками, рассказал администратор официального сайта этого комитета Нарт Куджба.

"У нас есть свой официальный сайт "ahakuitra.com" и страничка в фейсбуке "Repatriation Repatriation", где каждый может написать в чат и задать вопросы. Там есть разделы, включающие общую информацию о комитете на нескольких языках, информация об отделах с именами и должностями их сотрудников, контакты для обратной связи и новости", — сказал Куджба.

Адаптация

Работа по адаптации репатриантов состоит из нескольких этапов, отметил начальник социально-адаптационного отдела Госкомитета Абхазии по репатриации Алиас Нанба. В первую очередь новых граждан республики необходимо обеспечить временным жильем до выделения постоянной жилплощади.

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Практически сразу репатрианту начинают искать работу. Для этого он заполняет анкету, в которой пишет о своем образовании, где работал до возвращения на историческую родину, какими навыками обладает, предпочтения в трудоустройстве.

"Затем мы отправляем запросы в организации, фирмы, компании и тому подобное. Практически всегда нам удается трудоустроить наших соотечественников, но бывали случаи, когда некоторые из них в анкете завышали свои возможности, и они не могли закрепиться на том или ином месте. В таких ситуациях мы подбираем работу, которая им под силу, и где они смогут развиваться", — поделился Нанба.

Сильнее всего трудности, связанные с незнанием абхазского и русского языка и с переводом ощущают на себе репатрианты из Сирии и Иордании, рассказал сотрудник комитета. С соотечественниками из Турции таких проблем нет, так как большинство из них хорошо знают абхазский язык, но и в этом случае может возникнуть языковой барьер. "Недопонимание" нередко связано с тем, что почти везде используется русский язык, что вызывает недоумение у репатриантов, так как они рассчитывали попасть в страну, где все говорят на абхазском языке и на нем ведется официальная документация.

Когда в Абхазию прибыла первая группа соотечественников из Сирии, продолжил свой рассказал Нанба, были организованы курсы по изучению абхазского языка в Гудауте, Сухуме, в АГУ и в самом Госкомитете по репатриации.

В подавляющем большинстве абхазские соотечественники возвращаются на родину целыми семьями и, помимо трудоустройства, встает вопрос об определении детей в школы. Госкомитет по репатриации также оказывает помощь студентам, которые хотят поступить в вузы, колледжи, профессиональные училища, и берет на себя половину расходов за обучение.

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Среди репатриантов встречаются и те, кто не ждет помощи от государства, и финансово самодостаточны, добавил Нанба. В особенности это соотечественники из Иордании, которые в последние годы бьют рекорды по возвращению на историческую родину и получению абхазского гражданства.

"Иордания очень долгое время была для нас закрытой страной, как и Абхазия для них. Все знали, что короля охраняет черкесский полк, но мы не обладали информацией о том, кто именно эти люди. В последние годы стали проводиться двусторонние встречи и обмен делегациями, что позволило нам напрямую общаться с нашими соотечественниками. В Иордании очень много наших соотечественников, которые занимаются бизнесом, и они сами приобретают здесь жилье, открывают бизнес, тем самым, создавая рабочие места", — рассказал Алиас Нанба.

Где живут репатрианты

Процедура по предоставлению жилья в республике репатриантам началась практически сразу после окончаний Отечественной войны народа Абхазии, рассказал начальник жилищного отдела Госкомитета Абхазии по репатриации Денис Цвижба.

"Спустя какое-то время при Госкомитете был создан фонд, за счет средств которого начались работы по восстановлению и приобретению жилья. На сегодняшний день больше всего репатриантов живет в Гулрыпшском районе, в поселке Бзыбь Гагрского района, в Очамчыре и Сухуме. Часть жилья выделена самим комитетом, а часть —администрациями районов", — отметил он.

По данным от Цвижба, администрация Очамчырского района выделила репатриантам 54 единицы жилья, администрация села Нижняя Эшера – девять квартир, в поселке Бзыбь – 48 квартир, в Гудауте живет около пяти семей репатриантов. На балансе фонда Госкомитета Абхазии по репатриации в Сухуме находится 178 домов и квартир, в Гулрыпшском районе – 192 квартиры.

Во время предоставления жилья, подчеркнул Цвижба, репатриация руководствуется несколькими факторами – густонаселенность района, наличие свободных земельных участков и необходимой инфраструктуры.

Денис Цвижба подтвердил информацию о том, что некоторые репатрианты даже после предоставления им жилья покидают Абхазию и связано это, считает он, с неоправданными надеждами и излишним идеализированием своей исторической родины.

"Предки наших соотечественников с детства рассказывали им о том, что Абхазия – это рай на земле, и там все хорошо. С этими ожиданиями они сюда приезжают, а когда сталкиваются с определенными проблемами, уезжают. Как и везде, в нашей стране что-то хорошо, а что-то не очень, и некоторые репатрианты просто не могут здесь освоиться. Другой момент связан с тем, что не каждый сможет так легко забыть свою прошлую жизнь, обрубить связь со страной, где они жили много лет и где покоятся их близкие, но таких единицы", — поделился своим видением проблемы Денис Цвижба.

Репатрианты – они абхазы и считают себя таковыми, но само абхазское общество пока не до конца это осознают, с сожалением подчеркнул он. Многие местные жители воспринимают репатриантов из Турции как представителей турецкой национальности, и это их обижает.

"В целом, репатриантам Абхазии комфортно у нас. Они испытывают те же самые проблемы, что и мы сами, и относятся к этому с пониманием. В них есть очень хорошая черта – это трудолюбие, они умеют дорожить своей работой и везде проявляют усердие", — сказал начальник жилищного отдела Госкомитета Абхазии по репатриации Денис Цвижба.

ГК по репатриации Республики Абхазия был создан 23 марта 1993 года в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и зарубежными абхазскими диаспорами. Госкомитет призван оказывать помощь репатриантам в адаптации и создавать условия для репатриации соотечественников.

В 1998 году создан внебюджетный Фонд комитета для финансирования Госпрограммы репатриации. Согласно закону Республики Абхазия "О репатриантах", вернувшиеся на постоянное место жительства абхазы и абазины в течение пяти лет имеют статус репатриантов.

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