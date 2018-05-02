Остался один: президент назначил трех министров в правительство Абхазии

Рауль Хаджимба с 30 апреля назначил 13 министров и троих вице-премьеров в новый состав Кабинета Министров Абхазии.

СУХУМ, 2 мая – Sputnik. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о назначениях министров сельского хозяйства, по курортам и туризму, труду, занятости и социального обеспечения, в среду 2 мая.

Министерства возглавили те же министры, которые работали при прежнем председателе Кабинета Министров. Министром труда, занятости и социального обеспечения назначен Руслан Аджба.

Аджба работал на этой должности с 2016 года.

Даур Тарба также продолжит руководить Министерством сельского хозяйства Абхазии, которое он возглавил в 2016 году.

За Автандилом Гарцкия сохранен пост министра по курортам и туризму, который он занимает с марта 2015 года.

Для того, чтобы окончательно сформировать новый состав Кабинета Министров президент должен подписать указы о назначении министра здравоохранения и руководителей госкомитетов.

Хаджимба продлил полномочия председателя Государственного таможенного комитета Беслана Цвинария, который находится в этой должности с сентября 2017 года.

С 30 апреля президент назначил 13 министров и троих вице-премьеров в новый состав Кабинета Министров Абхазии