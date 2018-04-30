Два новых вице и девять "старых" министров: назначения в Кабмине Абхазии

Президент еще не подписал Указы о назначениях министров сельского хозяйства, по курортам и туризму, здравоохранения и труда, занятости и социального обеспечения Абхазии.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Президент Рауль Хаджимба подписал Указы о назначениях вице-премьеров и министров нового состава Кабинета Министров Абхазии в понедельник 30 апреля.

В правительство под руководством Геннадия Гагулия вошли два новых вице-премьера. Это Джансух Нанба, который стал также и министром финансов. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов и руководил Управлением казначейства Минфина.

Другим вице-премьером правительства стал Астамур Кецба, бывший до этого советником президента Абхазии. Астамур Кецба возглавлял Гагрский район с мая 2006 года по сентябрь 2011 года.

Еще один вице-премьер Кабмина – Роман Шоуа, который совсем недавно был назначен на эту должность, Указ о его назначении Рауль Хаджимба подписал 5 февраля 2018 года.

Согласно Указу президента, свою должность сохранил министр по налогам и сборам Даур Курмазия, который руководит ведомством с 2016 года. Министром юстиции осталась Марина Пилия – она занимает свою должность уже четыре года, Пилия — одна из тех, кто, несмотря на смену глав правительства, сохраняет место работы.

Не претерпело изменения и руководство МИДа Абхазии, по-прежнему его будет возглавлять Даур Кове, который с 2016 года продвигает интересы республики за пределами страны.

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Во главе Министерства экономики остался Адгур Ардзинба, свои посты также сохранили министры внутренних дел Гарри Аршба, обороны Мираб Кишмария, образования и науки Адгур Какоба, культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Остаются неназначенными: министр сельского хозяйства, министр по курортам и туризму, министр здравоохранения и министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии.