Финансовый "конфуз": куда дели бюджетный миллиард

Депутаты Народного Собрания Абхазии не приняли проект закона "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" в четверг 3 мая. Что смутило парламентариев и вызвало подозрения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Прогнозы

Проект закона о государственном бюджете Республики Абхазия на 2017, представленный бывшим министром финансов Абхазии Дмитрием Сериковым в декабре 2016 года, был довольно оптимистичным и многообещающим. Он заверил, что при формировании бюджета были учтены основные макроэкономические параметры, разработанные Кабмином страны и Министерством экономики.

Ожидалось, что совокупный объем производства на 2017 год относительно 2016 года возрастет на 6,5 %. Экспорт должен был вырасти на 67%. Предполагалось, что объем импорта снизится на 9%.

По мнению многих специалистов в области экономики, снижение уровня импорта не всегда плохо, порой, это говорит о возможностях государства обеспечить собственных рынок за счет своих же товаров.

На тот момент ожидалось, что в 2017 году объем прибыли в экономике увеличится на 30% и составит 4 миллиарда 400 миллионов рублей, а собственные доходы страны вырастут на 9,5 % и в сумме составят почти пять с половиной миллиардов рублей.

Доходы в государственный бюджет в 2017 году должны были составить около 10 миллиардов 158 миллионов рублей, что соответствует снижению относительно 2016 года на 0, 7 %. Это, по словам Серикова, должно было быть связано со спадом объемов финансовой помощи со стороны России.

Таким в общих чертах должен был быть бюджет страны на 2017 год, который принял Парламент 29 декабря 2016 года. Видимо, что-то пошло не так, и на очередном заседании депутатов Народного Собрания уже в мае 2018 года проект закона об исполнении этого бюджета отклонили и направили на проверку в Генпрокуратуру.

Комиссия не рекомендует

С подробным отчетом о том, как был выполнен государственный и республиканский бюджет за 2017 год, на заседании в Парламенте выступила замминистра финансов Абхазии Ирма Амичба.

Основные параметры Госбюджета в 2017 году, по ее словам, были выполнены от 88% до 94%, и к этим цифрам у депутатов вопросов не возникло. Эмоциональную дискуссию и разность мнений вызвало исполнение Республиканского бюджета, который два раза рассматривался на расширенном заседании комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

Отчет этого комитета зачитала его председатель Натали Смыр. Она сказала, что в 2017 году в Республиканский бюджет поступило доходов на общую сумму 8 миллиардов 305 миллионов 976 тысяч рублей, что на 376 миллионов меньше прогнозируемой суммы. Из них собственные доходы составили 2 миллиарда 949 миллионов 487 тысяч рублей. Финансовая помощь от России составила 5 миллиардов 356 миллионов рублей.

© Sputnik Бадри Есиава Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2017 год

Общий объем расходов составил семь миллиардов 876 миллионов рублей, а сумма неисполненных прогнозируемых расходов оказался в пределах одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Этот пункт бюджета и стал основным камнем преткновения в вопросе исполнения Республиканского бюджета.

"Остаются нераскрытыми причины неисполнения параметров расходной части Республиканского бюджета за 2017 год, что может говорить о неправильном планировании. При этом нет информации о том, как они отразятся на бюджете 2018 года", — сказала Смыр.

Расходная часть Республиканского бюджета не исполнена практически по всем разделам и подразделам расходов бюджетной классификации, которые финансировались за счет средств резервных фондов, добавила она.

Особое внимание коллег Натали Смыр обратила к тому, что в конце 2017 года исполнительная власть Абхазии вышла к Парламенту с предложением внести изменения в закон "О Республиканском бюджете за 2017 год", которое депутаты Народного Собрания утвердили 22 декабря 2017 года. Это привело к увеличению объемов доходной части бюджета на 616 миллионов рублей, а расходной части на 975 миллионов рублей. То есть дефицит Республиканского бюджета повысился с 33 до 392 миллионов рублей.

Причина увеличения расходной части Республиканского бюджета была обусловлена увеличением расходов по Инвестпрограмме и по линии социально-экономического развития страны, но почему это было не исполнено, подчеркнула Смыр, осталось загадкой.

Профильная комиссия, ссылаясь на заключение Контрольной палаты Абхазии, также выявила несколько нарушений закона "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса Абхазии". Среди них снижение ввозной таможенной пошлины на лом черного металла с 20 до 5 долларов, что нарушает закон "О временных ставках вывозных таможенных пошлин и ценах на лом черного металла".

Комиссия также сочла неправомерным использование средств резервных фондов Абхазии органами Госуправления в сумме 47 миллионов рублей.

"Также во исполнение закона Республики Абхазия "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Абхазии" правительством страны не утверждено огромное количество нормативных правовых актов для полноценного функционирования бюджетного процесса", — добавила Смыр.

Ознакомив парламентариев с отчетом профильной комиссии, Смыр не рекомендовала принимать проект закона "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".

Замминистра финансов Ирма Амичба парировала тем, что сумма в 800 миллионов рублей – это преходящий остаток, а средства, которые поступили из России в конце года, осваиваются сейчас.

Парламент считает

Эти нестыковки в бюджете депутаты Парламента обсудили с руководителями профильных ведомств, которые присутствовали на заседании, но ответы, в целом, их не удовлетворили.

Председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния подчеркнул, что при внесении поправок в бюджет в конце декабря 2017 года бывший премьер-министр Абхазии Беслан Барциц обещал закрыть все долги, в том числе оплатить задолженности российским медучреждениям в размере 30 миллионов рублей. Он спросил, почему это не было сделано.

Интервью депутата Гуния радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>

У депутата Народного Собрания Батала Табагуа вопросов к новому министру финансов и его заместителю не было, но его интересовало, кто должен отвечать за неисполнение бюджета.

"Те, кто должен был это делать, уже ушли, не сдержали свое слово исполнить бюджет. В течение всего года правительство врало всему населению, нам показывали полные пляжи и говорили, что все у нас хорошо. А в конце выяснилось, что денег нет. Куда делись деньги? У нас нет предприятий, куда эти деньги могли быть направлены. Нужно прекратить врать!" – эмоционально отреагировал Табагуа.

Запланированные программы на 2017 год осуществлены частично, несмотря на то, что Российская Федерация выполнила свои обязательства перед Абхазией на 100% и перечислила более пяти миллиардов рублей, уверен депутат Парламента Рауль Лолуа.

Он сказал, что эти средства предназначены не только на реализацию Инвестпрограммы, но и на национальную оборону, правоохранительную деятельность, здравоохранение и экономику. Лолуа напомнил, что в 2017 году жителям Абхазии задерживались выплаты зарплат, задолженности перед российскими медучреждениями по сей день не погашены.

Уход в отставку, премьер-министра Абхазии накануне отчета по исполнению Республиканского бюджета говорит о несостоятельности правительства и неспособности дать аргументированные ответы на вопросы Парламента, считает депутат Илья Гуния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бойкое место: как с 2014 года в Абхазии менялись премьер-министры

"Они ушли, но отвечать все равно кому-то придется за такие действия. Очень жаль, что за плохо проделанную работу сегодня отвечают другие люди", — сказал Гуния.

Перед тем как перейти к голосованию по вопросу об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год, с предложением в адрес Генпрокурора страны о проведении проверки деятельности главы правительства на предмет нарушения закона о Республиканском бюджете за 2017 год, выступил депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба.

Формулировка обращения к Генеральному прокурору тоже вызвала споры среди депутатов, и она была откорректирована. В итоге, народные избранники решили сделать это обращение не адресным, а общим, ко всему правительству Абхазии.