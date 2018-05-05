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Студенты в АГУ

Кафедра медицинской физики будет открыта в Абхазском госуниверситете

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заведующий кафедрой физики и ускорителей радиационной медицины физического факультета МГУ Александр Черняев и физик, преподаватель АГУ Расим Камлия рассказали, как будет реализован проект по открытию в Абхазском государственном университете кафедры медицинской физики.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. В Абхазском госуниверситете будет открыта кафедра медицинской физики Московского государственного университета, сказал в интервью на радио Sputnik физик, преподаватель АГУ Расим Камлия.

Заведующий кафедрой физики и ускорителей радиационной медицины физического факультета МГУ, профессор Александр Черняев рассказал, что эта идея родилась, потому, что с Абхазским государственным университетом он дружит с 1992 года.

"Когда были тяжелые события в республике, мы помогали АГУ и у нас зародилась хорошая дружба, друзьям надо помогать", — добавил он.

Сейчас идет обсуждение технических вопросов по открытию кафедры медицинской физики в АГУ, рассказал  Черняев.

"Идеологически понятно, что это делать надо, технически надо продумать, либо ребята к нам будут приезжать на стажировку, может на семестр или в магистратуру, но цель одна — надо сделать так, чтобы они возвращались, это очень важная задача. Помогать надо Абхазии, а не отдельному человеку устроиться в жизни", — сказал профессор.

Физик Расим Камлия отметил, что ректорат Абхазского государственного университета заинтересован в открытии кафедры медицинской физики.

"Но чтобы решать этот вопрос надо начинать с воспитания кадров, которые должны знать эту технику и внедрять, для того чтобы была практическая польза от этих методик", — подчеркнул Камлия.

Александр Черняев рассказал, что отношения Абхазского госуниверситета с МГУ очень хорошие.

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"Надо будет отправлять людей на практику в Москву, они должны выполнять курсовые на медицинской технике, с этого надо начинать, потому, что это современное лечение. Есть большое направление – радиационные технологии, надо подготавливать инженерные кадры, потому, что они должны работать на установках", — рассказал он.

Об открытии в АГУ кафедры медицинской физики сообщил ректор Абхазского госуниверситета на пресс-конференции 2 мая.

"Потому что мы получаем медицинскую технику, но когда она выходит из строя, ее некому ремонтировать", — пояснил он.

Ученый Расим Камлия рассказал, что перед открытием кафедры необходимо подготовить специалистов в МГУ для того, чтобы затем они могли работать над образованием молодых инженерных кадров.

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