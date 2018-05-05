Кафедра медицинской физики будет открыта в Абхазском госуниверситете

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. В Абхазском госуниверситете будет открыта кафедра медицинской физики Московского государственного университета, сказал в интервью на радио Sputnik физик, преподаватель АГУ Расим Камлия.
Заведующий кафедрой физики и ускорителей радиационной медицины физического факультета МГУ, профессор Александр Черняев рассказал, что эта идея родилась, потому, что с Абхазским государственным университетом он дружит с 1992 года.
"Когда были тяжелые события в республике, мы помогали АГУ и у нас зародилась хорошая дружба, друзьям надо помогать", — добавил он.
Сейчас идет обсуждение технических вопросов по открытию кафедры медицинской физики в АГУ, рассказал Черняев.
"Идеологически понятно, что это делать надо, технически надо продумать, либо ребята к нам будут приезжать на стажировку, может на семестр или в магистратуру, но цель одна — надо сделать так, чтобы они возвращались, это очень важная задача. Помогать надо Абхазии, а не отдельному человеку устроиться в жизни", — сказал профессор.
Физик Расим Камлия отметил, что ректорат Абхазского государственного университета заинтересован в открытии кафедры медицинской физики.
"Но чтобы решать этот вопрос надо начинать с воспитания кадров, которые должны знать эту технику и внедрять, для того чтобы была практическая польза от этих методик", — подчеркнул Камлия.
Александр Черняев рассказал, что отношения Абхазского госуниверситета с МГУ очень хорошие.
"Надо будет отправлять людей на практику в Москву, они должны выполнять курсовые на медицинской технике, с этого надо начинать, потому, что это современное лечение. Есть большое направление – радиационные технологии, надо подготавливать инженерные кадры, потому, что они должны работать на установках", — рассказал он.
Об открытии в АГУ кафедры медицинской физики сообщил ректор Абхазского госуниверситета на пресс-конференции 2 мая.
"Потому что мы получаем медицинскую технику, но когда она выходит из строя, ее некому ремонтировать", — пояснил он.
Ученый Расим Камлия рассказал, что перед открытием кафедры необходимо подготовить специалистов в МГУ для того, чтобы затем они могли работать над образованием молодых инженерных кадров.
Камлия: Абхазия обязана воспитывать инженерные кадры у себя>>