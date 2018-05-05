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Расим Камлия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Камлия: Абхазия обязана воспитывать инженерные кадры у себя

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О необходимости открытия кафедры медицинской физики и о дефиците инженерных кадров рассказал кандидат физических наук преподаватель АГУ Расим Камлия в эфире радио Sputnik Абхазия.

"На первых парах студенты этой кафедры могут выезжать на стажировку, а в перспективе надо думать о том, чтобы мы могли здесь в университете воспитывать инженерные кадры. Многие вещи у нас есть, например лаборатория электроники, есть какое-то начало. Электроника везде нужна, мы напичканы все электроникой, а специалистов по электронике нет. Их надо воспитывать, и давать хорошее инженерное образования. А перепрофилировать можно всегда. Мы должны, обязаны воспитывать у нас в университете. Проблемы с возвращением кадров на родину можно снять, если мы будем воспитывать инженеров сегодня в университете, а при необходимости перепрофилировать в России", — сказал Камлия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Кафедра медицинской физики будет открыта в Абхазском госуниверситете>>

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