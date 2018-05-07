Кварандзия о неисполнении госбюджета Абхазии за 2017 год: могли не успеть

Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".

СУХУМ, 7 мая – Sputnik. У неисполнения бюджета страны могут быть и объективные причины, сказала в интервью на радио Sputnik бывший министр финансов Абхазии Амра Кварандзия.

В бюджете 2017 года остаются невыполненными расходные обязательства в 800 миллионов рублей, отметил ранее депутат Парламента Абхазии Илья Гуния. На заседании Парламента 3 мая Министерство финансов отметило, что сумма в 800 миллионов это приходящий остаток денег, поступивших в республику в конце 2017 года.

"К концу года бывает так, что поступает большое количество денежных средств, для которых физически министерство финансов и сами распорядители средств не успевают подготовить документацию, для того чтобы освоить средства", — подчеркнула Кварандзия.

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Потенциально такая ситуация возможна, так как переход из года в год происходит с определенными остатками.

"Не могу комментировать, по каким причинам остался остаток в 800 миллионов рублей, скорее всего это была финансовая помощь со стороны Российской Федерации. Если финансы поступили в последние дни (2017 года – ред.), то кассовое исполнение уже прекращается до закрытия финансового года в соответствии с действующим законодательством. Отчета об исполнении бюджета я не видела, более того не видела постановления самого Парламента, их нет в открытом доступе, поэтому мне сложно комментировать", — сказала она.

Исходя из собственного опыта Кварандзия отметила, что не всегда мнение правительства, в том числе Министерства финансов, совпадало с выводами Контрольной палаты, приведя в пример исполнение бюджета за 2015 год.

"Давать объективный комментарий сложившейся ситуации сейчас сложно, потому что нет обоснованного мнения Министерства финансов и правительства по исполнению отчета. Неисполнению бюджета страны могут послужить и объективные факторы. Если они экономически обоснованы, то должны быть приняты Парламентом. Если Парламент считает иначе, если вопрос ставится о нецелевом использовании средств, о неполноте отражения информации, то отчет об исполнении бюджета возвращается в Кабинет Министров, Кабмин дорабатывает отчет и заново его представляет", — подчеркнула Амра Кварандзия.

Бывший министр финансов затруднилась сказать о том, почему отчет отправили в Генпрокуратуру.

"Закон говорит о том, что если отчет не принимается, то он возвращается на доработку в Кабмин, и в месячный срок Кабинет Министров должен его доработать и заново представить. Парламентский комитет основывается на заключении Контрольной палаты. На моей памяти нет такого, чтобы отчет об исполнении бюджета не принимался, такая ситуация возникла впервые. Почему направили в Генеральную прокуратуру – судить сложно. Я могу только предположить, что Генпрокуратура должна проверить целевой характер использования средств. Но почему это не проверила Контрольная палата и не сделала соответствующий вывод", — задается она вопросом.

Согласно процедуре если Контрольная палата выявила факт нецелевого использования средств, то должна была отреагировать путем направления материалов в Генпрокуратуру, подчеркнула она.

Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".