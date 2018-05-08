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Сулейман Сойлу

Министр внутренних дел Турции поблагодарил абхазов Сакарьи

© Sputnik . Эрай Эркылыч
В Абхазии
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Старейшины абхазской диаспоры села Балбала (Калдахуара - ред.) турецкой губернии Сакарья 14 лет назад запретили абхазам, проживающим в этом регионе, употреблять алкоголь и стрелять из оружия во время свадебных торжеств.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу поблагодарил абхазов, проживающих в селе Балбала губернии Сакарья, за решение, которое они приняли 14 лет назад, рассказал в интервью радио Sputnik полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия.

"Балбала в губернии Сакарья – это большое село, где проживают только абхазы. Старейшины и жители этого села собрались снова и подвели итоги решения, принятого 14 лет назад. На встрече присутствовал министр внутренних дел Турции, который поблагодарил Совет старейшин и инициаторов идеи о запрете алкоголя и стрельбы на свадьбах", — отметил Харазия.

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Он добавил, что старейшины села Балбала были вынуждены ввести такие ограничения в 2004 году из-за несчастных случаев, происходивших на свадебных торжествах. Наказ старших остался неизменным и после второго по счету схода 6 мая 2018 года, на котором присутствовали губернатор Сакарьи Хусейн Авни Джош, руководители правящих и оппозиционных партий, представители всех культурных центров Абхазии в Турции. Всего в Балбалу приехало около двух тысяч человек.

"После этого на митинге в Стамбуле, который провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр внутренних дел Турции попросил передать привет братскому абхазскому народу, который он очень любит и ценит ", — рассказал глава представительства.

Вадим Харазия был назначен полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике 17 июля 2017 года.

Представительство Абхазии в Турции было открыто в 1994 году. Основные направления деятельности представительства – укрепление и развитие связей с абхазской диаспорой в Турции, выполнение дипломатических задач, которые ставит руководство Абхазии.

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