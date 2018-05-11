Пора бить клопов: в Абхазии обрабатывают сельхозугодья

От мраморного клопа по всей Абхазии уже обработано более тысячи гектаров сельскохозяйственных массивов.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. В Абхазии настала пора обрабатывать сельскохозяйственные угодья ядохимикатами от мраморного клопа, рассказал на радио Sputnik замминистра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

"Работа по борьбе с мраморным клопом уже ведется. Самая сложная ситуация в восточной части Абхазии и в Гудаутском районе. По Абхазии обработано уже более 1000 гектаров земли. Сейчас нужно опрыскивать орех фундук. Борьба с мраморным клопом будет идти до октября месяца", – сказал он.

© Sputnik Бадри Есиава Удовлетворительно: первые итоги борьбы с мраморным клопом в Абхазии

В Министерстве сельского хозяйства ждут опрыскиватели из России. Министерство сельского хозяйства России обещало поставить в Абхазию ядохимикаты и феромоновые ловушки. Именно феромоновые ловушки сейчас очень необходимы.

"Ядохимикатов же нам хватает, мы раздаем по районам, а там уже население обрабатывает свои участки", – пояснил Дауров.

Окончательно избавиться от вредителя не удастся, но сократить популяцию в разы можно, считают в ведомстве.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, Европе и Турции.