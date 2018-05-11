Президентский маршрут: Рауль Хаджимба посетил Гудауту

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр Геннадий Гагулия посетили Гудауту в пятницу 11 мая. Они проверили, как ведутся работы в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар и прошлись по набережной, которую местные жители отремонтировали за свой счет.

Бадри Есиава, Sputnik

От администрации до музея

Утром 11 мая президент Абхазии Рауль Хаджимба принял у себя главу Гудаутского района Руслана Ладария. Подробно обсудили финансовую ситуацию в районе, ход выполнения инвестпрограммы, строительство Госмузея имени Сергея Дбар. Далее разговор переместился уже из кабинета в саму Гудауту.

© Sputnik / Томас Тхайцук Разговор "начистоту": президент Абхазии встретился с главой Гудаутского района

Микроавтобус с журналистами выдвинулся с получасовым запасом времени, но водитель, почему-то, очень торопился. Попадание в каждую дорожную ямку и наезды на "лежачих полицейских" отдавались "ударной" волной по всему телу.

Проезжая Эшеру, начался сильный ливень и песни группы "Ласковый май", которые преследовали пишущих и снимающих пассажиров на протяжении всего пути, совершенно не соответствовали погоде за окном, зато в памяти всплыли моменты из детства и красный кассетный магнитофон.

Гудаута приняла пасмурно, но без дождя. В ожидании президента и премьера на крыльце администрации города собрались местные чиновники. Подоспел из Сухума и сам Руслан Ладария.

Из-за поворота показались несколько черных внедорожников. Подкатили прямо к крыльцу. Из них вышли глава государства Рауль Хаджимба, премьер-министр Геннадий Гагулия, вице-премьер Роман Шоуа и сотрудники президентской администрации.

Всей кавалькадой отправились к зданию музея под энергичные барабанные ритмы, которые доносились из Дворца культуры. Видимо, шла репетиция местного ансамбля.

Старое здание музея снесли в августе 2012 года и уже в сентябре принялись возводить новое за счет республиканского бюджета, но работы эти длились недолго. В 2013 году стройка была приостановлена. К этому времени здание было доведено уже под крышу.

Сейчас вставлены окна и завершаются фасадные работы. Музей должны сдать к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 2018 года.

Преодолев лужи и рытвины на заднем дворе музея, зашли внутрь, где даже на не профессиональный взгляд, очень много впереди работы. Директор строительной компании Игорь Амичба подготовил подробный отчет.

"Общая площадь стен – 800 квадратных метров. Мы планируем нанести на них сухую гипсовую штукатурку. Площадь полов, на которых будет стяжка и керамагранит, 1300 квадратных метров. На двести метров больше площадь потолков, где установим гипсокартонные листы. Лестничные "марши" тоже хотим сделать из керамагранита. Директор музея хочет сделать кованые перила, какие выберут, не знаю", — поделился рабочими планами строитель.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Проект гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар

Всего на внутренние отделочные работы уйдет около 12 миллионов рублей, пять миллионов требуется на завершение фасадных работ. Остро стоит вопрос "добивания" фасада объекта, покраску которого необходимо провести в ближайшие сроки, иначе вся штукатурка придет в негодность и придется снова на это выделять деньги, предупредил Амичба.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Рабочая поездка Рауля Хаджимба в Гудауту

В том, что из этих пяти миллионов рублей государству нужно будет вернуть около 1,2 миллиона НДС, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия не увидел логики и назвал эту процедуру "хитрой музыкой".

На вопрос Рауля Хаджимба о том, сколько всего нужно денег для открытия музея, строитель ответил, что порядка 45 миллионов рублей. Цифра удивила президента.

"Только, что вы мне назвали одну сумму, и вдруг она выросла. Как это возможно?", — поинтересовался Хаджимба.

Игорь Амичба объяснил, что пять миллионов рублей это на фасадные работы, 12 – на внутренние, а остальное — на благоустройство, видеонаблюдение, установку противопожарной и климатической систем. Оказывается, что за годы "консервации", кто-то умыкнул треть кондиционерного оборудования. Для пущей убедительности Амичба эффектно предъявил распечатку проекта.

"В любом случае мы должны это сделать. Буквально, на следующей неделе надо начать работы", — распорядился глава государства.

Обновленная набережная © Sputnik / Томас Тхайцук Гудаута: от Каво де Буксо к нашим дням

При выходе из музея барабанные ритмы уже стихли, а пасмурная погода уступила место солнцу. Отличный день для прогулки по набережной, особенно по обновленной. Несколько месяцев назад жители города проявили инициативу и обратились к руководству района с предложением за свой счет ее отремонтировать. Широкий жест был принят и одобрен.

Журналисты по долгу службы увязались за чиновниками. От работы отвлекло большое дерево алычи, на котором уже практически поспели плоды. Зима в этом году выдалась теплой. Не сбавляя шага, девушки из журналистского пула сорвали на ходу несколько плодов.

Справа показался большой особняк местного предпринимателя и один из гудаутцев похвастался, что если повезет, сможем увидеть настоящих пум. У каждого свои предпочтения. Одни заводят морских свинок или хомячков, здесь же человек опекает пум, подумаешь. Не повезло, пум не посмотрели. Видимо, у зверей был "тихий час".

Наконец добрались до восстановленной части набережной. Один из инициаторов реконструкции Рауль Агрба рассказал, что он и его друзья часто приходят в это место и однажды решили как-то облагородить его своими силами. Идею подхватили и другие.

"Нас все поддержали. Помощь оказали местные предприниматели, сотовые и торговые компании, простые жители города. Администрация предоставила нам необходимую технику", — рассказал Агрба.

Еще с советских времен набережная Гудауты была разделена забором местной военной части. Администрация решила ее убрать, что увеличило протяженность променада вдвое.

Если набережная со стороны городского пирса пользовалась популярностью среди местных жителей и гостей, то ее другая часть, можно сказать, была заброшена. С годами все заросло, а тротуары превратились в свалку. Вывезли 76 грузовиков мусора. На сегодняшний день уже уложили более 250 метров тротуарной плитки собственного, кстати, производства.

"Все щебзаводы Гудаутского района нам бесплатно дают сырье, а мы в свою очередь покупаем цемент и сами делаем эту тротуарную плитку. У нас есть необходимое для этого оборудование", — пояснил Рауль Агрба.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Гудаута набережная

Легкий расслабляющий ветерок с моря разносил запах цветущих растений по новой набережной. У журналистов и сотрудников администрации президента было в запасе еще несколько минут. Все любовались пейзажем и окружающей территорией. Не обошлось без дискуссий об особенностях гудаутского менталитета. Удивлялись "маниакальной" любви к своему городу и верности ему.

"Где президент?", — внезапно прозвучал вопрос. Действительно. Все так увлеклись, что потеряли из виду первое лицо страны.

А президент решил пойти другим путем. Он неспешно спускался на небрежную со стороны пирса. Все ринулись к нему. Рауль Хаджимба и Геннадий Гагулия внимательно смотрели под ноги, разглядывая новую плитку. Так, легким шагом все вернулись в исходную точку, к началу набережной.

"Низкий поклон всем ребятам, кто это сделал. Я думаю, что это должно стать хорошим примером для других городов и районов страны. Хорошо знаю, что это не первая их инициатива", — выразил признательность президент Абхазии.

Хаджимба добавил, что начало положено хорошее, но останавливаться на этом не стоит и работу эту нужно продолжить. Главе гудаутского района он посоветовал и впредь активно поддерживать частные инициативы.