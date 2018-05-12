Великий мастер: 101 год со дня рождения Баграта Шинкуба

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В день рождения Баграта Шинкуба его сын Бенур Шинкуба в интервью Sputnik рассказал о своей семье, чем занимаются его дети и внуки, и пишут ли они стихотворения.

"У меня трое детей, два сына и дочь, они оба дипломаты, у одного из них двое сыновей одному 8 другому 6 лет, играют в футбол. Когда отмечали столетие отца, мои внуки читали стихотворения своего прадеда. Пишем ли мы стихотворения? Да, это передается через поколения. К примеру, я от отца этого таланта не унаследовал, а один из моих сыновей пишет стихи", — отметил он.

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Бенур Багратович поделился, что отец с большим удовольствием читал стихи, когда семья собиралась у очага.

"Он читал стихи, а я стоял перед ним, когда он заканчивал читать, говорил мне, чтобы я посмотрел на огонь, и добавлял, что этот огонь никогда не должен погаснуть. Если он погаснет, это самое худшее для меня, он всегда говорил об этом, огонь для абхазов очень важный элемент. Он об этом говорил и своим внукам", — подчеркнул сын Народного поэта.

Бенур Шинкуба рассказал, что в доме отца бывали знаменитые писатели, в числе которых был Александр Твардовский.

© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

"Когда Твардовского уволили из журнала "Новый мир" он приехал в Члоу и жил там месяц вместе со своей женой. Тогда там жили многие участники Великой Отечественной войны, они приходили к нему, он записывал воспоминания об их участии в войне", — сказал он.

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Кроме того, к Баграту Шинкуба в село приезжал Константин Симонов.

"Симонов научился абхазскому этикету за столом, отец иногда говорил, что его нужно сделать тамадой, так хорошо Симонов изучил наше застолье. Он четко знал последовательность тостов и с большим талантом проводил столы", — отметил Бенур Шинкуба.

Баграт Шинкуба предпочитал абхазскую кухню, на столе он хотел видеть мамалыгу, фасоль, мясо.

"Он любил красное вино, у нас было много винограда, он поднимал тост и обращаясь к всевышнему, стоя лицом по направлению к Моквскому храму, произносил тост", — сказал он.

По рассказу Бенура Шинкуба, отец всегда стремился помогать подрастающему поколению.

"Он поддерживал талантливую молодежь, он отправлял их на учебу. Сейчас некоторые при встрече вспоминают, что при поддержке отца им удалось получить образование, для отца это было очень важно", — подчеркнул он.

© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба "Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

В 1938 году вышел первый сборник стихов Баграта Шинкуба под названием "Первые песни". Во всех жанрах поэзии он был великим мастером. Лирические шедевры, созданные им, получив музыкальное звучание, стали популярными народными песнями. С именем Шинкуба связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах: "Мои земляки", "Песня о скале". На основе последнего был снят художественный фильм "Белый башлык". Уже в зрелые годы Баграта Шинкуба обратился к жанру прозы. Роман "Последний из ушедших" (1974 году) стал выдающимся событием в абхазской литературе.

Как хорошо ты знаешь произведения Баграта Шинкуба?>>

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.