17:07 12 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Баграт Шинкуба

Великий мастер: 101 год со дня рождения Баграта Шинкуба

© Фото : Из архива музея им. Баграта Шинкуба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
44 0 0

Баграт Шинкуба – Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и Адыгеи, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени родился 12 мая 1917 года.

Sputnik

В день рождения Баграта Шинкуба его сын Бенур Шинкуба в интервью Sputnik рассказал о своей семье, чем занимаются его дети и внуки, и пишут ли они стихотворения.

"У меня трое детей, два сына и дочь, они оба дипломаты, у одного из них двое сыновей одному 8 другому 6 лет, играют в футбол. Когда отмечали столетие отца, мои внуки читали стихотворения своего прадеда. Пишем ли мы стихотворения? Да, это передается через поколения. К примеру, я от отца этого таланта не унаследовал, а один из моих сыновей пишет стихи", — отметил он.

Собери стихотворение Баграта Шинкуба>>

Бенур Багратович поделился, что отец с большим удовольствием читал стихи, когда семья собиралась у очага.

"Он читал стихи, а я стоял перед ним, когда он заканчивал читать, говорил мне, чтобы я посмотрел на огонь, и добавлял, что этот огонь никогда не должен погаснуть. Если он погаснет, это самое худшее для меня, он всегда говорил об этом, огонь для абхазов очень важный элемент. Он об этом говорил и своим внукам", — подчеркнул сын Народного поэта.

Бенур Шинкуба рассказал, что в доме отца бывали знаменитые писатели, в числе которых был Александр Твардовский.

Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба в кругу Члоуских долгожителей
© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба
Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

"Когда Твардовского уволили из журнала "Новый мир" он приехал в Члоу и жил там месяц вместе со своей женой. Тогда там жили многие участники Великой Отечественной войны, они приходили к нему, он записывал воспоминания об их участии в войне", — сказал он.

Музей без экспонатов: дом Баграта Шинкуба>>

Кроме того, к Баграту Шинкуба в село приезжал Константин Симонов.

"Симонов научился абхазскому этикету за столом, отец иногда говорил, что его нужно сделать тамадой, так хорошо Симонов изучил наше застолье. Он четко знал последовательность тостов и с большим талантом проводил столы", — отметил Бенур Шинкуба.

Баграт Шинкуба предпочитал абхазскую кухню, на столе он хотел видеть мамалыгу, фасоль, мясо.

"Он любил красное вино, у нас было много винограда, он поднимал тост и обращаясь к всевышнему, стоя лицом по направлению к Моквскому храму, произносил тост", — сказал он.

По рассказу Бенура Шинкуба, отец всегда стремился помогать подрастающему поколению.

"Он поддерживал талантливую молодежь, он отправлял их на учебу. Сейчас некоторые при встрече вспоминают, что при поддержке отца им удалось получить образование, для отца это было очень важно", — подчеркнул он.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда. Фото 1957 года.
© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба
"Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

В 1938 году вышел первый сборник стихов Баграта Шинкуба под названием "Первые песни". Во всех жанрах поэзии он был великим мастером. Лирические шедевры, созданные им, получив музыкальное звучание, стали популярными народными песнями. С именем Шинкуба связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах: "Мои земляки", "Песня о скале". На основе последнего был снят художественный фильм "Белый башлык". Уже в зрелые годы Баграта Шинкуба обратился к жанру прозы. Роман "Последний из ушедших" (1974 году) стал выдающимся событием в абхазской литературе.

Как хорошо ты знаешь произведения Баграта Шинкуба?>>

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
"Третий день войны": премьера в Абхазском драмтеатре
Защитники родины: как принимали присягу новобранцы абхазской армии
Защитники Родины: как принимали присягу новобранцы Абхазской армии
Новый состав кабинета министров Абхазии
Новый состав Кабинета Министров Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia