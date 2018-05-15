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Отдых туристов в Абхазии

Турист как работодатель: в Общественной палате обсудили развитие туротрасли

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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При Общественной палате Абхазии сформирована рабочая группа, которой предстоит изучить все мнения о дальнейшем пути туриндустрии в республике и подготовить перечень рекомендаций правительству.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Астанда Ардзинба. Рекомендации по развитию туриндустрии в республике, подготовленные Общественной палатой в предыдущие годы и направленные в профильное министерство, остались без внимания и не были реализованы, сообщила секретарь Общественной палаты Нателла Акаба на очередном заседании консультативного органа в понедельник 15 мая.

Набережная
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Акаба проинформировала, что при Общественной палате создана рабочая группа, которая займется выработкой новых предложений и рекомендаций для развития туризма в Абхазии. При этом она подчеркнула, что необходимо не только разработать предложения, но и добиться их реализации.

"Хочу предложить нам всем вместе подумать над тем, как не только выработать предложения, но и сделать так, чтобы они заработали. Потому что у меня уже некоторый пессимизм появился. Мы уже и ранее вырабатывали конструктивные предложения по развитию сферы туризма в Абхазии, направляли их и в Министерство по туризму, и в Администрацию президента, везде, куда было можно. Но, к сожалению, это никому не нужно, никто это не читает", — сказала Акаба.

Руководитель рабочей группы Низам Хапат заверил, что по теме развития туриндустрии в палате будет проведено еще несколько заседаний, на которых обсудят в том числе вопросы безопасности туристов. По словам депутата, настоящая встреча была посвящена информационной политике в сфере туризма и формированию положительного имиджа страны. Однако круг вопросов, которые обсудили на заседании, оказался значительно шире.

"Нужно всеми доступными средствами донести до наших граждан, что туризм кормит всю страну. Никто не должен думать, что его эти вопросы не касаются. Это касается абсолютно всех нас и отражается на каждом. Туризм – это локомотив нашей экономики", — считает Хапат.

По его словам, бережное отношение к туристам должно проявляться во всем, в том числе на режиме работы магазинов.

"После шести часов все магазины в городе закрыты. Туристы, отдохнув, днем на море, хотят вечером что-то купить, но возможности уже такой у них нет. Для кого работают эти магазины, когда они не подстраиваются под потенциальных покупателей?" — недоумевает Низам Хапат.

Нателла Акаба считает, что при формировании информационной политики в сфере туризма надо начинать не с продвижения позитивного имиджа страны за рубежом, а прежде всего делать упор на разъяснительную работу среди собственных граждан.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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"У нас люди думают, что проблемы турсферы касаются только тех, у кого есть гостиницы, а им самим от этого ни жарко, ни холодно. Надо людям объяснить, что, если в Абхазии будет успешно развиваться туризм, это обогатит наш бюджет, и это как-то отразится на доходах населения", — отметила Акаба.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина сказала, что на турфоруме в Абхазии активно обсуждались информационные ресурсы республики. В частности, по ее словам, представители турбизнеса предложили создать еженедельную программу о туризме на телевидении.

"Здесь нужно определиться, чего мы хотим от этой передачи. Мы хотим сделать рекламу Абхазии или мы будем обсуждать проблематику? Это две разные передачи", — уверена Калягина.

Бизнесмены выступили с предложением ввести уроки гостеприимства в школах, добавила Калягина.

По мнению члена Общественной палаты Надежды Венедиктовой, Абхазия могла привлекать своими экологически чистыми продуктами. Кроме того, у страны, есть большой потенциал для привлечения на отдых такой категории туристов, как пенсионеры, если для них разработают спецтуры.

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Однако, по словам президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, сегодня основная проблема не в разработке специальных предложений, а в их продвижении.

"Туры и предложения есть. Продукт есть. Проблема в том, кому и как его продать", — объяснила Калягина.

По мнению членов Общественной палаты, ситуация с турпотоком за последние годы изменилась.

"Сами по себе туристы уже в Абхазию не приедут, надо уже за ними бегать. Турист не просто наш гость — это наш работодатель", — уверен Низам Хапат.

Депутат заверил, что все мнения будут учтены при разработке рекомендаций. Следующую встречу планируется посвятить вопросам обеспечения безопасности туристов.




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