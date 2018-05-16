"Предъявите удостоверение!": почему у пенсионеров Абхазии нет "корочек"

Пенсионерка из села Дурипш Гудаутского района Ирина спрашивает: В День Победы — 9 мая в одном из гудаутских магазинов была скидка для пенсионеров в размере 73%, но многие не смогли ею воспользоваться, так как у них не было пенсионного удостоверения. Скажите, пожалуйста, почему не всем пенсионерам Абхазии выдают этот документ?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Замминистра труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Ольга Когония рассказала, что главная причина того, почему у пенсионеров большинства районов Абхазии нет пенсионного удостоверения, связана с финансовыми трудностями администраций районов.

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"Эта проблема возникла не сегодня, и причина заключается в отсутствии финансов у администраций районов Абхазии, в чьем подчинении находятся отделы социального обеспечения. Нет денег для того, чтобы заказать, оплатить эти бланки и выдавать пенсионерам при назначении им пенсий", — сказала Когония.

Она добавила, что во всех районах Абхазии, кроме Сухумского, пенсионное удостоверение не выдается уже давно.

В Гулрыпшском и Очамчырском районах выдают бланки только инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. В Сухуме и Сухумском районе ситуация иная, где каждый пенсионер может получить эти бланки в Управлении соцобеспечения.

Пенсионному удостоверению есть альтернатива – справка из районных отделов соцобеспечения о том, что человек — пенсионер. При наличии этой справки, подчеркнула Когония, пенсионеру не смогут отказать в льготах или же скидках в любых организациях и заведениях.

При необходимости пенсионеры могут на свои деньги приобрести пустые бланки пенсионного удостоверения в Союзе печати Абхазии или газетных киосках. С этими бланками они могут прийти в районные отделы соцобеспечения, где им будут обязаны их заполнить.

Многие жители Абхазии называют пенсионное удостоверение "пенсионной книжкой", отметила Когония, но она объяснила, что официальное название документа "пенсионное удостоверение".

"Пенсионное удостоверение – это документ, подтверждающий статус пенсионера. В нем указаны вид пенсии, ее размер, когда эта пенсия была назначены и на какой период. Этот документ в простонародье называют "пенсионной книжкой", что тоже не ошибка", — пояснила она.

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