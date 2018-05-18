Временная администрация ушла из Сбербанка Абхазии

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Временная администрация Сбербанка Абхазии завершила свою деятельность, сообщает официальный сайт Национального банка республики.
"Прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией "Сберегательный банк Республики Абхазия" в связи с истечением срока ее действия", – говорится в сообщении.
Нацбанк Абхазии ввел временную администрацию в Сбербанке 13 ноября 2017 года. По словам председателя Нацбанка Беслана Барателия, эта мера была предпринята для того, чтобы вывести банк из зоны убытков, сделать его современным и динамично развивающимся.
"Для этого необходимо провести полное финансовое обследование банка, существенно сократить расходы, предпринять все предусмотренные законом способы и механизмы для взыскания просроченной задолженности, разработать новые продукты с высокой доходностью", – объяснил тогда Sputnik Беслан Барателия.
Уже в январе 2018 года руководитель временной администрации Сберегательного банка Абхазии Давид Салия в интервью Sputnik Абхазия сообщил, что Сбербанк Абхазии постепенно выходит из состояния кризиса.
Временная администрация в Сбербанке была введена на шесть месяцев.