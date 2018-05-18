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Национальный банк РА

Временная администрация ушла из Сбербанка Абхазии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Нацбанк Абхазии ввел временную администрацию в Сбербанке в ноябре 2017 года, чтобы "вывести банк из зоны убытков".

СУХУМ, 18 мая – Sputnik. Временная администрация Сбербанка Абхазии завершила свою деятельность, сообщает официальный сайт Национального банка республики.

Национальный банк РА
© Sputnik Томас Тхайцук
Нацбанк: в Сбербанке Абхазии временная администрация

"Прекращена деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией "Сберегательный банк Республики Абхазия" в связи с истечением срока ее действия", – говорится в сообщении.

Нацбанк Абхазии ввел временную администрацию в Сбербанке 13 ноября 2017 года. По словам председателя Нацбанка Беслана Барателия, эта мера была предпринята для того, чтобы вывести банк из зоны убытков, сделать его современным и динамично развивающимся.

"Для этого необходимо провести полное финансовое обследование банка, существенно сократить расходы, предпринять все предусмотренные законом способы и механизмы для взыскания просроченной задолженности, разработать новые продукты с высокой доходностью", – объяснил тогда Sputnik Беслан Барателия.

Уже в январе 2018 года руководитель временной администрации Сберегательного банка Абхазии Давид Салия в интервью Sputnik Абхазия сообщил, что Сбербанк Абхазии постепенно выходит из состояния кризиса.

Временная администрация в Сбербанке была введена на шесть месяцев.




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